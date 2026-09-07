A Coruña acoge el 26 de septiembre un congreso sobre inteligencia artificial y emprendimiento

A CORUÑA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

A Coruña acoge el 26 de septiembre una congreso sobre inteligencia artificial y emprendimiento orientado a los negocios digitales. Será en el marco del Raiola Marketing Conference (RMC).

Organizado por Raiola Networks, el evento será un punto de encuentro para profesionales gallegos y expertos de toda España, con el intercambio de conocimiento y el networking como grandes protagonistas.

Además de la participación de expertos en las distintas materias que se abordarán en el congreso, habrá mesas redondas sobre temas de actualidad.

La primera, informan los organizadores del evento, reunirá a cuatro referentes en las cuestiones que centrarán el congreso y la segunda estará dedicada al emprendimiento.