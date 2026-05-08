El CPR Plurilingüe Montecastelo de Vigo gana la Liga Maker Drone

LIga Maker Drone - ITG

A CORUÑA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El CPR Plurilingüe Montecastelo ha ganado la Liga Maker Drone, organizada por la Fundación Barrié y el Centro Tecnológico ITG. Se trata de la segunda vez que este centro gana este reconocimiento, informa la organización.

Lo hizo porque, explican, "fue el que mejor resolvió el reto de diseñar, programar y volar un sistema dron orientado a realizar tareas de mantenimiento en altura, frente a otros 16 centros de toda Galicia.

"El objetivo ha sido afrontar una problemática social de gran impacto: los accidentes laborales en trabajos en altura, que ascendieron a más de 27.000 en 2024 en España", añade.

El equipo ganador disfrutará de una visita al Centro de Control de Área Terminal de Santiago de Compostela, gracias a la colaboración de ENAIRE. Se trata de la V edición de esta iniciativa que busca fomentar las vocaciones científico-técnicas entre los jóvenes.