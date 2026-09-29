Cruz Roja impulsa una jornada sobre uso de robots ante la soledad no deseada: "Puede facilitar el bienestar"

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A CORUÑA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 expertos y profesionales de distintas disciplinas han participado en una jornada organizada por Cruz Roja, en la Ciudad de las TIC en A Coruña, para reflexionar sobre el uso de robots para paliar la soledad no deseada.

Se trata de una iniciativa en colaboración con la Xunta de Galicia que busca, con diálogo entre profesionales de distintas disciplinas, analizar el papel de soluciones tecnológicas innovadoras para paliarla, planteando el uso de una tecnología inclusiva en este ámbito.

"Puede ser una herramienta más para fomentar el vínculo comunitario", ha señalado a Europa Press Trini de Lorenzo, responsable de la Unidad de Innovación de Cruz Roja en Galicia tras la inauguración de una jornada a cargo de la presidenta de la entidad en la comunidad autónoma, Mercedes Casanova, y por el diretor xeral de Maiores, Antón Acevedo.

En la misma, han participado representantes de Casual Robots, NTT Data, Alexa, Carelife Solutions de Televés, universidades da Coruña y de Santiago de Compostela y con moderación por parte de Satur Torre, directora de la Fundación Cruz Roja Española.

El programa ha incluido demostraciones con robots humanoides y robots sociales con los que los asistentes han interactuado para conocer de cerca las posibilidades que ofrecen. La jornada incluye experiencias de innovación social como la de 'Voces en Red', una iniciativa de Cruz Roja en colaboración con la Fundación Amancio Ortega que aúna la tecnología con el apoyo del voluntariado.

VINCULO COMUNITARIO

"Puede ser una herramienta más para fomentar el vínculo comunitario", ha señalado Trini de Lorenzo que ha precisado que con esta propuesta se busca "abrir un debate". "No queremos salir de aquí con soluciones, sino con retos y nuevas oportunidades, tener presente la tecnología desde un punto de vista inclusivo y ver a dónde podemos llegar".

"Son opciones", ha asegurado respecto a las ventajas de un robot con las mismas cualidades de un perro a las de este animal en sí. Así, ha indicado que puede tener ventajas para personas con problemas de movilidad. "A lo mejor este sistema de robótica social puede servir de acompañamiento, eso no impide la relevancia de la personas", precisa a lo que suma también el papel de las mascotas.

"Puede facilitar el bienestar", ha afirmado también para incidir en la importancia de debatir en este ámbito "y en qué medida hay que protocolorizarlo, legislarlo y ampliarlo". Al respecto, ha aludido a los "diferentes tipos de robots" según las necesidades en cada caso.

"Lo importante es democratizar la tecnología, no todo el mundo puede adquirirlo, pero sí uno de los que te acompañan, te responde, pero siempre sin desvincular la importancia de la persona", ha apostillado para insistir en que otro de los temas ha sido el coste y que, para ello, se ha tenido en cuenta el debate al respecto con la parte empresarial.