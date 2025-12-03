Defensa concreta la compra de unos 100 vehículos de exploración a la gallega Urovesa por 321,4 millones

Foto de familia durante la visita a las instalaciones de URO Vehículos Especiales S.A., a 10 de noviembre de 2025, en Valga, Pontevedra, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha adjudicado a la compañía gallega Urovesa el contrato público para la adquisición de alrededor de 100 vehículos de exploración y reconocimiento terrestre (VERT) por un importe de 321,4 millones de euros, según figura en el portal de contratación del Estado y recoge Europa Press.

Si bien ya se sabía que Urovesa iba a recibir esta licitación, todavía no se había concretado la adjudicación del contrato, el cual tendrá un plazo de ejecución hasta finales de noviembre de 2030 (sin posibilidad de prórroga).

En el Consejo de Ministros del pasado 14 de octubre se autorizó la celebración de este contrato, que servirá para cubrir las necesidades de todos los grupos de Caballería del Ejército de Tierra.

"Estos vehículos permiten realizar misiones de reconocimiento y seguridad en profundidad de una forma interoperable con el resto de sistemas del Ejército de Tierra y países de la OTAN", detalló Defensa en el momento de la autorización del contrato.

Cabe señalar que en el mismo Consejo de Ministros también se aprobó un real decreto en el que se incluyó un crédito de 132 millones de euros a un tipo de interés del 0% para Urovesa a fin de prefinanciar el programa VERT.

En este contexto, el pasado 10 de noviembre la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó la planta de Urovesa en Valga (Pontevedra).

"La previsión es que seguramente vamos a estar entregando los primeros prototipos en el año que viene, después irá una fase de preserie y acabaremos con una intensidad mayor de suministros en los años 2029-2030", relató en el marco de esa visita el presidente de Urovesa, Justo Sierra.

El directivo también apuntó que los VERT son vehículos con unas capacidades "muy avanzadas" dado que equipan sistemas de obtención de información, cámaras "muy especiales", sistemas de radio, de estación meteorológica y antenas satelitales.

En ese sentido, los vehículos contarán con determinados sistemas tecnológicos que no fabrica Urovesa pero que se adquirirán a compañías españolas.

Los VERT están incluidos en el 'Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa' para reforzar la capacidad operativa del Ejército de Tierra con el desarrollo de un sistema de exploración y reconocimiento basado en la plataforma VAMTAC ST5, un modelo que la Urovesa ya exporta a alrededor de 20 países.

La compañía cerró 2024 con una facturación de 122 millones de euros (+12% interanual) y de cara al presente ejercicio prevé elevar en torno a un 20% sus ingresos, hasta una horquilla de entre 145 y 150 millones de euros.

Además, la compañía anunció hace meses su intención de ampliar sus instalaciones en Valga para duplicar sus capacidades productivas de cara a 2029, un proyecto en el que la empresa invertirá unos 52 millones de euros y que supondrá la creación de un centenar de puestos de trabajo directos.