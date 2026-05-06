La Diputación de A Coruña y la UDC impulsan en institutos un programa de alfabetización en IA

Programa sobre IA en institutos - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

A CORUÑA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de A Coruña y la Universidade da Coruña (UDC) han impulsado en los institutos de la provincia un programa de alfabetización en IA generativa.

Ha sido una iniciativa que ha llegado a 20 institutos y que, según sus promotores, "ha cumplido el objetivo de formar al alumnado en el uso responsable de la IA generativa, con especial atención a la ética y la legalidad".

En otro orden de cosas, el Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña ha iniciado este miércoles su ciclo de conferencias internacionales para el fomento de las colaboraciones con centros de excelencia europeos y el refuerzo de su visibilidad global.