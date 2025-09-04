La Diputación de Lugo lanza un plan con 640 talleres gratuitos para acercar la digitalización al rural

LUGO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Lugo pondrá en marcha a partir de este mes el programa "E para dixitalizarse Lugo", una iniciativa que llevará 640 acciones formativas gratuitas y presenciales a las distintas comarcas de la provincia, con el objetivo de mejorar las competencias digitales de cerca de 5.000 vecinos y vecinas del medio rural.

El presidente provincial, José Tomé Roca, presentó este jueves el proyecto en el Pazo de San Marcos, acompañado del diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón.

Tomé explicó que el plan surge tras el éxito del programa Impulsa TIC, dotado con 4,4 millones de euros, que permitió avanzar en la digitalización de los ayuntamientos.

"Ahora queremos que también la ciudadanía disponga de las herramientas necesarias para aprovechar esos servicios y oportunidades", apuntó.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 500.000 euros procedentes de fondos europeos, en el marco del Reto Rural Digital del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para el presidente provincial, se trata de una iniciativa "pionera y fundamental" que refuerza el compromiso de la Diputación con la igualdad de oportunidades, independientemente del lugar de residencia.

Los talleres, que se impartirán de septiembre a junio, están pensados para públicos muy diversos: mayores que buscan ganar autonomía, jóvenes que quieren reforzar su perfil digital, personas desempleadas que necesitan mejorar sus opciones laborales, o mujeres del rural, "consideradas clave para la dinamización social y económica de la provincia".

Los contenidos abarcan desde el uso básico del ordenador y el teléfono móvil hasta la tramitación con Chave365, la firma digital o la sede electrónica. También habrá formación en banca online, aplicaciones para buscar empleo y talleres de ciberseguridad orientados a evitar estafas, acoso o usos inseguros de internet.

Tomé destacó que el objetivo último es que "la tecnología esté al servicio de las personas, mejore su día a día y refuerce los lazos entre generaciones".

Además, recordó que desde 2019 la Diputación ha conseguido captar más de 18 millones de euros en fondos europeos, con los que ha impulsado proyectos estratégicos como Xeopadrón o Impulsa TIC, orientados a modernizar los municipios y frenar el despoblamiento en el rural.