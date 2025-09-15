La EGAP desarrolla este año 207 actividades en e-administración, ciberseguridad y competencias digitales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escola Galega de Administración Pública desarrollará a lo largo de este año 2025 un total de 207 actividades formativas, con casi 14.000 plazas y más de 5.700 horas de formación para los empleados públicos en materia de e-administración, ciberseguridad, competencias digitales e inteligencia artificial.

Así se desprende del informe evaluado por el Consello da Xunta de Galicia sobre la formación de la escuela en este campo.

Según precisa el documento, desde 2018, la EGAP y la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia colaboran con la firma de convenios anuales con el objetivo de organizar diversas actividades de formación para los empleados públicos y contribuir a conseguir "una Administración más eficaz y eficiente" que ofrezca mejores servicios a la ciudadanía.

Con este fin, el programa formativo en este año 2025 se articula a través de vías como los cursos de formación continua sobre inteligencia artificial, robotización o seguridad y la protección de datos; y para que el personal se pueda especializar en las distintas plataformas tecnológicas propias de la Xunta --el sistema electrónico de facturación SEF, el gestor de expedientes de contratación Plation, el canal digital del empleo público Fides o el sistema de licitación electrónica Silex--.

La xunta también ha destacado las actividades del marco gallego de competencias digitales 'ComDix', dirigidas a la utilización de las tecnologías en el ámbito personal, social, educativo y profesional de forma efectiva, segura, crítica, creativa y cívica.

En esta línea, a lo largo de este año se convocaron ya seis actividades del nivel intermedio de la certificación gallega de competencias digitales y, por primera vez, pruebas de carácter libre, con las que poder obtener de forma directa la certificación de 'ComDix' iniciación.

Con la finalidad de ofrecerles a determinados colectivos del sector público una formación más especializada y con una duración mayor, la EGAP cuenta con tres cursos superiores: en ciberseguridad, para concienciar de la relevancia de la materia desde una perspectiva jurídica y técnica práctica; en administración electrónica; y de protección de datos.

OTRAS ACTIVIDASDES

A lo largo del año, la EGAP está desarrollando también otras actividades divulgativas, entre jornadas, conferencias y cursos monográficos.

Entre otras, están los 'E-martes', una sesión formativa única de siete horas lectivas centrada en el manejo de aplicaciones; la conferencia sobre la inteligencia artificial y control de las administraciones públicas o el curso monográfico denominado 'La regulación de la inteligencia artificial: sistemas de datos'.