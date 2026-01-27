Las empresas gallegas podrán solicitar las ayudas de la Xunta para IA hasta el 17 de marzo

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visita Galigrain - XUNTA

A CORUÑA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las empresas gallegas podrán solicitar hasta el 17 de marzo las ayudas de la Xunta para Inteligencia Artificial, según ha informado la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

Lo ha hecho en la visita a la empresa Galigrain, que fue una de las empresas beneficiarias el pasado año de esta línea de apoyos de la Administración autonómica. Con ella, está implantando un sistema de planificación de almacenamiento basado en IA.

Esta nueva convocatoria cuenta con un presupuesto de diez millones de euros y forma parte de un paquete de ayudas que el Instituto Galego da Promoción Económica (Igape) publicó de forma anticipada a inicios del año y que suman casi 181 millones de euros.

"Creemos que realmente es importante, sobre todo para las pymes, que lo tienen más complicado, que conozcan este programa para que, poco a poco, vayan automatizándose y modernizándose", ha recalcado.