La experiencia inmersiva 'Orixes' del Gaiás, finalista en los premios internacionales XR Awards

Experiencia inmersiva 'Orixes' - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La experiencia inmersiva 'Orixes', del Museo Gaiás de la Cidade da Cultura de Santiago, aspira este martes en Bruselas a obtener uno de los principales premios internacionales de artes digitales, los XR Awards.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la propuesta es una de las tres únicas seleccionadas en España como finalistas y opta a un galardón en la categoría de Mejor Experiencia Artística.

El Gobierno gallego ha celebrado esta clasificación como un "reconocimiento a la calidad" de las experiencias en arte digital que se están desarrollando en la Comunidad y, de manera particular, en el Gaiás, en colaboración con operadores privados.

De esta forma, ha subrayado que "no se trata de un caso aislado" y recuerda que proyectos como 'Hábitats', seleccionada en 2024 por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea como una de las iniciativas digitales más destacadas en España.

Los premios AIXR XR Awards están organizados por la Academia Internacional de Realidad Extendida como un reconocimiento a la innovación en el ámbito de las tecnologías inmersivas a nivel global.

Así, buscan "impulsar proyectos pioneros y fomentar una comunidad que conecta la profesionales e innovadores del ámbito tecnológico de todo el mundo".