Expertos abordan en A Coruña el impacto de la IA en el ámbito de la cultura y la tecnología

Jornada en A Coruña sobre cultura e IA - AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

A CORUÑA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Domus de A Coruña acoge este viernes la jornada 'Periscopio A Coruña. El papel de la IA en los sectores culturales y creativos', un encuentro que reúne en la ciudad a destacadas voces de los ámbitos de la cultura, la tecnología y la innovación.

Es, informa el consistorio, para reflexionar sobre los retos y oportunidades que la inteligencia artificial presenta para la creación, la producción y la difusión cultural.

La iniciativa está organizada por la Fundación Contemporánea con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia).

La jornada ha sido inaugurada por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y por la directora de la Fundación Contemporánea, Sara Magán. Durante su intervención, Castro ha destacado las nuevas posibilidades que ofrece la IA, también en este ámbito.