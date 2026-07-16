La facturación de las empresas de alta y media-alta tecnología en Galicia supera los 45.000 millones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Jul. (EUROPA PRESS) - La cifra de negocios de las empresas de alta y media-alta tecnología en Galicia se situó en 45.836,5 millones de euros en 2024, de modo que representa el 12,3% de la facturación total de estas firmas en el conjunto estatal.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta facturación --la total-- aumentó un 5,5% en 2024, hasta 373.643,7 millones de euros. Las exportaciones de productos de alta tecnología se incrementaron un 11,6% y las importaciones un 5,9%.

En cuanto a la comunidad gallega, la cifra de negocios se distribuye entre los 13.205,93 millones de los sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología, 498,92 millones de los sectores manufactureros de alta tecnología, 267,71 millones de la fabricación de productos farmaceúticos, 182,35 millones en fabricación de productos informáticos, eléctronicos y ópticos y 48,87 millones correspondientes a construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria.

También aportaron facturaciones elevadas los sectores manufactureros de tecnología media-alta (12.707 millones), la industria química (786,15 millones), la fabricación de material y equipo eléctrico, fabricación de maquinaria y equipo, fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (11.834,75 millones), fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos (84,48 millones) y servicios de alta tecnología (3.110,16 millones).

Por último, el INE recoge para Galicia facturación de la actividad cinematográfica, de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical, programación y emisión de radio y televisión, telecomunicaciones, programación, consultoría y otras actividades informáticas (3.065,03 millones) y de la investigación y el desarrollo (45,13 millones).