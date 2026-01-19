Feuga y Merasys se alían para impulsar proyectos de cooperación tecnológica internacional en Oriente Medio

Director de FEUGA y CEO de MERASYS firman un acuerdo de cooperación - FEUGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Empresa - Universidad Gallega (Feuga) y la compañía viguesa de ingeniería Merasys han firmado un acuerdo para gestionar proyectos de cooperación tecnológica de empresas gallegas en la región GCC (Consejo de Cooperación del Golfo), donde se incluyen Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Bahréin, Kuwait y Omán.

Merasys, implantada en Oriente Medio desde hace casi tres años, ha participado en proyectos de I+D+i sobre sistemas avanzados de acuicultura, de ganado, además de haber desarrollado métodos para optimizar la producción agroalimentaria, la gestión de residuos orgánicos e industriales y el tratamiento, purificación y reutilización del agua.

Así, en el último año, Merasys ha detectado un fuerte incremento de dicha demanda de soluciones tecnológicas y paralelamente, ha observado un creciente interés por parte de empresas gallegas que buscan explorar nuevos mercados dentro de su actividad.

Feuga, en virtud de este acuerdo, asesorará a estas empresas y grupos de investigación gallegos durante todo el proyecto y elaborará documentos sobre las propuestas, memorias técnicas y económicas de los proyectos de cooperación.

"Queremos facilitar el acceso de las empresas y grupos de investigación gallegos a los mercados de Oriente Medio a través del programa de Cooperación Tecnológica Internacional del CDTI", asegura el director de Feuga, Javier Pereiro.

Por otro lado, Merasys asumirá la búsqueda de empresas en la región del GCC y la intermediación comercial y técnica con entidades gallegas, ofrecerá apoyo operativo local y facilitará la comunicación entre las partes, además de coordinar la planificación, el seguimiento y el cumplimiento del proyecto.

INCORPORACIÓN AL PATRONATO

Como novedad, la compañía viguesa se ha sumado al patronato de Feuga.

"La incorporación al patronato refuerza nuestra apuesta y voluntad de contribuir activamente a la generación de nuevas oportunidades para el tejido empresarial gallego, compartiendo nuestra visión de generar puentes sólidos con ecosistemas internacionales altamente demandantes de tecnología, como es Oriente Medio", ha esgrimido su CEO, Lorena Rosende.