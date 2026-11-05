GalChimia se une al hub de innovación que impulsa la biofarmacéutica Almirall en Barcelona

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía gallega GalChimia, con sede en el parque empresarial de Touro (A Coruña), traslada su centro de I+D de Barcelona a las instalaciones de Almirall, de modo que se incorpora al hub de innovación de Sant Feliu de Llobregat, uno de los principales polos de la industria farmacéutica en España, integrado en el área de Barcelona, que reúne la mayor concentración de actividad farmacéutica del país.

Fundada en el año 2001 como una spin-off vinculada a la Universidade de Santiago de Compostela por los químicos Carme Pampín y Jacobo Cruces, GalChimia mantiene su sede central, núcleo operativo e instalaciones principales (centro de I+D y producción en síntesis química) en Galicia, además de contar con un centro en Madrid y otro en Barcelona.

En un comunicado de prensa, GalChimia recuerda que está presente en la ciudad condal desde 2017, donde estableció un centro en el Parc Científic de Barcelona (PCB). El traslado de sus laboratorios a Sant Feliu, destaca, le permitirá ampliar su capacidad en Cataluña, un punto "estratégico" para avanzar en los planes de diversificación y expansión de la empresa en Europa.

"Esta nueva ubicación y su ecosistema colaborativo permitirá a GalChimia, al mismo tiempo, potenciar el éxito en sus investigaciones y acelerar procesos para el descubrimiento de fármacos de compañías con las que colabora", resalta.

"Además de las nuevas capacidades que adquirimos con la nueva sede, nos hace especial ilusión esta acogida en las instalaciones de Almirall, una empresa que depositó su confianza en nosotros desde el principio para trabajar en proyectos de descubrimiento de fármacos, y con la que seguimos manteniendo una relación cercana 25 años después", señala la CEO y cofundadora de GalChimia Carme Pampín.

En palabras del director ejecutivo de portfolio y relaciones externas de I+D de Almirall, Marc Soriano, "generar espacios de colaboración entre las empresas del hub y las del conjunto del ecosistema es esencial para conectar capacidades complementarias, compartir conocimiento e impulsar nuevas oportunidades de innovación".

"Recibimos con ilusión la incorporación a nuestro centro de investigación y desarrollo a GalChimia, estamos convencidos que esta relación generará nuevas oportunidades de colaboración", subraya.

'The Hive' integra la I+D de Almirall, desde la investigación temprana hasta el liderazgo de fases clínicas avanzadas, con continuidad, eficiencia y rigor científico.

Sus actividades abarcan la identificación de dianas terapéuticas en dermatología; el diseño y la optimización de moléculas mediante herramientas computacionales y experimentales; el análisis multiómico, la bioinformática y la inteligencia artificial, incluida la generativa, para comprender mecanismos de enfermedad; el desarrollo preclínico y clínico, con biomarcadores y selección de pacientes; el desarrollo farmacéutico con herramientas digitales; y la preparación regulatoria, con documentación científica y soporte transversal.