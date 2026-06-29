Galicia busca acelerar el despliegue de la robótica humanoide, desde el sector industrial hasta la sanidad

1100392.1.260.149.20260629181224 El robot humanoide 'Viriato', que es entrenado en el laboratorio HAARO del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) para hacer tareas en entornos industriales. - EUROPA PRESS

VIGO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presencia de robots humanoides en entornos industriales es una realidad cada vez más cercana, especialmente en sectores como la automoción, que desde hace décadas utiliza tecnologías similares, y desde Galicia se busca acelerar el despliegue de esos robots para automatizar tareas y aumentar la competitividad de las empresas.

Así se hace desde el laboratorio HAARO, del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), que está orientado al entrenamiento, simulación, ensayo y validación de robots humanoides y otras tecnologías de robótica avanzada en entornos industriales.

El responsable de innovación en 'manufacturing' en el CTAG, Ángel Dacal, ha presentado este lunes, con motivo de la celebración de la asamblea anual del Digital Innovation Hub de Galicia (DIHGIGAL), al robot humanoide Viriato, de origen chino, y que, junto a otros robots, está siendo "entrenado" en el laboratorio HAARO.

Así, el entrenamiento consiste en preparar al robot para que haga tareas en el entorno de una fábrica de forma automatizada, para que asuma trabajos que son peligrosos o nocivos para las personas. En este proceso, ha señalado Dacal, "hay muchísimo de inteligencia artificial" y del uso del llamado gemelo digital.

ACELERAR EL DESPLIEGUE DE UNA TECNOLOGÍA "MUY COMPLEJA"

"Lo que intentamos es acelerar el despliegue de una tecnología que es muy compleja, pero que está aquí para quedarse", ha explicado, y ha añadido que las primera tareas que 'aprenderán' los robots tendrán mucho que ver con la parte logística, es decir, mover cajas, sacar cajas de piezas, trabajar en un almacén.

"Estas son las tareas de las cuales ahora mismo estaremos mucho más cerca de conseguirlo. A medio y largo plazo, a demás de ensamblado, incluso contacto con las personas.Esperamos que esto pueda desplegarse también en hospitales, de la manera asistencial, en países tan envejecidos como el nuestro, pero todo eso requiere mucho tiempo, mucho tiempo de entrenamiento y mucha computación", ha detallado.

Ángel Dacal ha apuntado que, actualmente, hay mucho "desconocimiento" en torno a la robótica humanoide, porque lo que se ve a simple vista es "muy espectacular, y parecen que ya saben hacer de todo, cuando realmente no es así". "Todo entrenamiento lleva su tiempo, lo que intentamos es hacerlo de una manera realista y con seguridad, que es otro aspecto que tampoco hay que descuidar", ha matizado.

La hoja de ruta del despliegue de estos robots pasa por buscar primero casos en los que sea factible hacer una implantación a corto plazo, y dejar para "más adelante" tareas más complejas, de manera que se vayan afianzando la seguridad y la fiabilidad.

Según ha explicado, este tipo de robots han suscitado "mucho interés" en las empresas gallegas, pero ha insistido en que hay que ser "realistas" y entender que, de momento, no todo es factible.

Con todo, el despliegue de la robótica humanoide tiene proyección no solo en el ámbito industrial, sino también en el 'retail' (proveedores de bienes y servicios al consumidor final), en el ámbito de la salud o de la defensa. "Hay todo tipo de aplicaciones. Queremos sumarnos a esta ola que viene súper interesante en China y también un poco en Estados Unidos.

GALICIA, A LA ALTURA DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO

"Aunque en Europa estamos un pelín más atrás, vamos a intentar remontar desde los centros tecnológicos y desde las empresas, e intentar usarlos lo antes posible", ha explicado Ángel Dacal, que ha recalcado que Galicia, con el trabajo que desarrolla el CTAG y con otros centros tecnológicos, universidades y 'start-ups' está "en posición de estar a la altura de cualquier otra región mundial".

Viriato es un robot chino, modelo VBTech Walker S2, que es capaz de mover cargas de hasta 15 kilos y que es el primero capaz de cambiarse se propia batería. Está equipado con cámaras de tecnología 3D y dispone de 'manos' que le permiten agarrar piezas, herramientas y cajas.