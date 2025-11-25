Gobierno y Xunta impulsarán la digitalización en el ámbito sanitario

Convenio entre Xunta y Gobierno central en materia de IA en el ámbito sanitario - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA

A CORUÑA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ministerios de Transformación Digital y Sanidad aportarán 9,3 millones extra a la modernización de la sanidad gallega en el ámbito de la digitalización, según ha informado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González, tras una reunión con la Xunta para suscribir un convenio en esta materia.

"La inversión en digitalización es indiscutible y es evidente todo el esfuerzo que estamos haciendo en digitalizar la salud, es mejorar la vida de la ciudadanía, mejorar nuestro propio sistema público de salud, ser capaces gracias a IA y a la digitalización de precedir enfermedades, monitorizar enfermedades crónicas", ha citado tras un encuentro en la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia).

La secretaria de Estado ha remarcado, además, con motivo de la firma de un convenio, en un acto con presencia del subdirector xeral de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Consellería de Sanidade, Benigno Rosón, que el mismo es un "ejemplo de colaboración". "Demuestra que cuando hacemos las cosas bien entre todos se mejora la vida de las personas", ha añadido.

"Desde esta Secretaría de Estado hemos invertido directamente desde 2018 367 millones de euros en Galicia", ha apuntado para destacar otras iniciativas en este ámbito como las cátedras UDC-Inditex de IA en Algoritmos Verdes, cuyo simposio ha inaugurado este martes, y USC-Plexus Tech para mejorar la toma de decisiones clínicas.

En el acto, ha animado, por otra parte, a entidades y empresas gallegas a presentar proyectos a las convocatorias abiertas como el Kit Espacios de Datos o el programa RedIA Salud, que suman más de cien millones de euros. "Más inversión y más posibilidades", ha insistido.

Por su parte, el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, Juan Fernando Muñoz, ha incidido en la importancia de la colaboración en esta materia. "La IA ha venido para quedarse, tiene que ayudarnos a resolver retos", ha expuesto.

TÉCNICAS DE IA

Respecto al convenio firmado, la Xunta indica que se trata de una inversión "financiada por la Unión Europea a través del Programa Operativo Plurirregional de España" y añade que la adhesión de Galicia permitirá abordar la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial y Analítica avanzada en la información clínica y de gestión.

Respecto a la monitorización de los pacientes, recuerda que actualmente Galicia ya cuenta en sus plataformas con más de 24.000 pacientes activos y más de 120 millones de biomedidas recogidas desde el inicio del despliegue de la plataforma digital de teleasistencia Telea.