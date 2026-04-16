Inaugurada en la UVigo la mayor estación de España para comunicaciones espaciales con tecnología cuántica

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, en la inauguración de la estación óptica terrena para comunicaciones cuánticas 'Antonia Ferrín', en el campus de la UVigo. - XUNTA DE GALICIA

VIGO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, han inaugurado este jueves la estación óptica terrena para comunicaciones cuánticas 'Antonia Ferrín', la mayor de España, y que se sitúa en el campus vigués.

Esta instalación coloca a Galicia en una posición de ventaja en el campo de la transmisión espacial de máxima seguridad y, según ha destacado el conselleiro, supone "un paso muy importante para posicionar en la vanguardia la I+D+i, la ciencia y la innovación" hechas en la comunidad gallega.

La estación inaugurada este jueves mejora a la que opera en el Instituto Leonardo Torres Quevedo de Madrid, y ambas son las dos principales instalaciones, por el momento, preparadas para establecer conexión con el satélite Eagle-1 mediante tecnología cuántica.

La estación forma parte de una red que se está desplegando en Lisboa, Madrid, Barcelona y, cuando esté el satélite en el aire (finales de 2026 o principios de 2027), permitirá crear una constelación de comunicaciones ultraseguras.

El conselleiro ha puesto en valor el papel de la Universidad de Vigo en este proceso y la labor del investigador principal del proyecto y director del Vigo Quantum Communication Center, Marcos Curty, así como de los investigadores del centro, que "cuentan con el apoyo de la Xunta para seguir desarrollando todo su talento y capacidades".

La estación 'Antonia Ferrín' cuenta con un telescopio con un espejo de 80 cm de diámetro, que se empleará como receptor de las señales de los satélites de comunicaciones cuánticos que está previsto desplegar en los próximos años, como los de las misiones Eagle-1 y SAGA de la Agencia Espacial Europea.

Tras insistir en que estos avances en tecnología cuántica sitúan a Vigo como una ciudad referente en la materia, Román Rodríguez ha incidido en que la estación 'Antonia Ferrín' permitirá conectar con las principales misiones europeas e internacionales de satélites cuánticos.

Además, ha recordado que, en 2025, se inauguró la línea de comunicación cuántica más larga de España, una autopista para la transmisión de datos con tecnología cuántica de 120 kilómetros entre Santiago y Vigo.

El conselleiro también se ha referido a la concesión recientemente de un valle de innovación especializado en tecnología cuántica liderado por Galicia, en el que participarán nueve países europeos y que contará con una inversión de 14,3 millones de euros. Asimismo, el Cesga acaba de adquirir un nuevo ordenador cuántico que amplía las capacidades del Qmio y se están creando dos laboratorios compartidos entre el Cesga y las universidades de Vigo y Santiago.

Marcos Curty ha explicado que, en estos momentos, se está haciendo el despliegue de esa red de comunicación cuántica a nivel europeo (EuroQCI), la European Quantum Communication Infrastructur, para proteger "las comunicaciones más sensibles", y España y Portugal cooperan con el despliegue de la red IberianQCI.

El rector, por su parte, ha destacado que "hoy es un día para celebrar el talento", que es lo que marca diferencias y puede hacer que Galicia se sitúe en la vanguardia del conocimiento, "con un sistema universitario de altísima calidad y con iniciativas como ésta".