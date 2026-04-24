Industria concede una ayuda de más de 900.000 euros a Hijos de Rivera para un proyecto de IA

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de Sepides, ha hecho público las primeras adjudicaciones de ayudas del Programa de Impulso de la Cadena de Valor Industrial (CVI). En total se adjudican, en la propuesta de resolución provisional, 35,7 millones de euros a 28 proyectos.

Entre ellos se encuentra en Galicia el apoyo a Hijos de Rivera, dueña de Estrella Galicia, con una subvención de 937.000 euros para una proyecto de implementación de herramientas de IA y supercomputación para "la identificación de SLIMs en materias primas de la industria cervecera y sus subproductos". El proyecto global tiene una inversión prevista de 1,6 millones.

El programa de Impulso de la Cadena de valor industrial (CVI), que revitaliza y unifica los anteriores programas IDI y ACTIVA del Ministerio de Industria y Turismo, tiene como objetivo reforzar la competitividad de la industria española facilitando su transición hacia una economía más innovadora, sostenible y digitalizada.

Entre otras propuestas en España, sobresalen Tereos Starch & Sweetteners Iberia (7,8 millones), Tornell Sac (4 millones), Renault Palencia (2,9 millones), EFI CRETAPRINT (2,4 millones) o Linqcase Industrial Solutions (2,2 millones).

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en su visita al Col-legi d'Economistes de Catalunya, ha trasladado la importancia de la participación de las empresas catalanas en esta línea de ayudas del Ministerio, con 7,3 millones adjudicados en Cataluña a seis empresas.