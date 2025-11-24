ITG absorbe EnergyLab y se convierte en el mayor centro tecnológico de Galicia en digitalización

A CORUÑA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
ITG ha absorbido a EnergyLab "en un paso estratégico que lo convierte en el mayor centro tecnológico de Galicia en digitalización e inteligencia energética, reforzando su liderazgo en innovación tecnológica y transición hacia la descarbonización", informa.
En un comunicado, explica que "la fusión de ambos centros tecnológicos permitirá a ITG abordar actividades aún más ambiciosas y multidisciplinares en áreas clave de la transición energética, impulsando la competitividad del tejido empresarial gallego y nacional".
La absorción, añade, se ha realizado garantizando la continuidad de todas las actividades de EnergyLab, así como la preservación de su equipo humano, su conocimiento técnico y su red de colaboradores y proyectos estratégicos, iniciando un nuevo escenario de crecimiento para ITG.
"La fusión de EnergyLab en ITG, realizada desde el respeto a su trayectoria y talento profesional, permitirá multiplicar nuestro impacto en el ámbito de la energía sostenible y la innovación tecnológica".
"Galicia cuenta ahora con un centro más fuerte, más competitivo y con mayor capacidad de generar soluciones de futuro", afirma Carlos Calvo Orosa, director general de ITG.