Jóvenes emprendedores abordan en un encuentro en A Coruña la innovación y el desarrollo tecnológico

XII Encuentro Internacional de Jóvenes Emprendedores - ANDY PÉREZ

A CORUÑA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad de las TIC en A Coruña ha acogido este jueves el XII Encuentro Internacional de Jóvenes Emprendedores (EIJE), una cita que reúne en la ciudad a estudiantes y titulados recientes de distintos centros de España y Portugal con el objetivo de impulsar el emprendimiento, la innovación y el intercambio de ideas.

La edición de este año está centrada en los retos de la transformación digital, la inteligencia artificial y los nuevos modelos productivos.

Durante su intervención, la alcaldesa herculina, Inés Rey, ha puesto en valor el papel de A Coruña como ciudad abierta, dinámica y en crecimiento, destacando su capacidad para atraer talento y generar oportunidades en un contexto marcado por la innovación.

"A Coruña no puede permitirse perder el talento nuevo y nuestra responsabilidad es generar las condiciones para que quien quiera emprender, innovar y crear su proyecto de vida pueda hacerlo aquí", ha señalado Rey.