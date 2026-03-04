Lanzan una campaña para evitar el ciberacoso entre jóvenes y fomentar un uso responsable de las tecnologías

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta arranca este jueves una campaña para evitar el ciberacoso entre la juventud y fomentar un uso responsable y empático de las nuevas tecnologías.

La iniciativa, de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, comenzará en el municipio lucense de Chantada y se desarrollará hasta principios de abril en seis centros Xove de las cuatro provincias, con el objeto de extenderlo al resto de estos espacios.

La campaña basa su eficacia en la implicación activa de la juventud en dinámicas que favorezcan el conocimiento de las situaciones de ciberacoso o de riesgo, al tiempo que darles herramientas para saber cómo actuar si lo sufren directamente o reconocen a otras personas en esas situaciones.

Para ello, crearán grupos de debate con todos los participantes en los que compartirán respuestas, estrategias o actitudes que interpreten como correctas para prevenir y hacer frente a este tipo de comportamientos.

Así, les pondrán en la situación de que alguien publique fotos suyas sin su permiso, la burla en un grupo de Whatsapp o redes sociales de un compañero o que una persona desconocida los agregue en un multijuego en línea y les pida hablar a través de un chat privado. A continuación, crearán y consensuarán entre todos un manual con medidas contra el ciberacoso.

Además, en estas actividades se harán proyecciones de cortos que abordan estas cuestiones y se les pondrá en contacto con testigos de casos reales que hayan sufrido ciberacoso.