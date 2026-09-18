Lorenzana ve "imprescindible" el sector TIC por ser "la infraestructura que permite a la industria innovar"

Lorenzana este viernes en Vigo. - XUNTA

VIGO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha calificado este viernes de "imprescindible" al sector TIC por ser, a su juicio, "la infraestructura que permite a la industria innovar".

Así lo ha señalado durante su intervención en el acto de celebración del 20ª aniversario de la Asociación de Empresas de Tecnoloxía de Galicia (Ineo), donde ha destacado que el objetivo del plan director de la industria de las TIC, aprobado en junio por la Xunta con un presupuesto de 62 millones, es seguir fortaleciendo todo este ecosistema en la Comunidad al ser "fundamental" para la competitividad y el crecimiento de la economía.

Por un lado, por su impacto "transformador" en otras industrias, como puede ser la de seguridad o defensa, ha dicho, aprovechando para avanzar que en la Estrategia de Seguridad, Defensa y Aeroespacio el sector TIC va a tener un especial protagonismo.

Por otro lado, también la primera Estrategia de Innovación Empresarial de Galicia va a estar estrechamente ligada a las TIC, ha apuntado Lorenzana, porque el principal objetivo es que todas las empresas gallegas tengan la oportunidad y los recursos para digitalizarse.

"Cuando las TIC innovan, transforman la industria, la medicina, la educación, la seguridad y la defensa, nuestra vida cotidiana", ha subrayado la responsable autonómica de Industria.