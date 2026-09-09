Maite Taboada ingresa en la RAGC para contribuir a que el gallego tenga presencia en las tecnologías del futuro

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La experta en lingüística computacional Maite Taboada ha ingresado este miércoles en la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), como académica correspondiente en la sección de Matemáticas, Física y Ciencias de la Computación.

En un acto llevado a cabo en la tarde de este miércoles en el compostelano Pazo de San Roque, el presidente de la RAGC, Juan Lema, ha manifestado que la experiencia de Taboada, que combina lingüística, computación e inteligencia artificial, puede resultar "especialmente valiosa" para Galicia y para el gallego, "tanto para comprender los cambios que ya están en marcha como para contribuir al desarrollo de herramientas y recursos que aseguren una presencia plena del gallego en las tecnologías del futuro".

Por su parte, Taboada en su discurso de ingreso; titulado 'A lingüística éo todo: ciencia, tecnoloxía, humanidades e ciencias sociais'; ha reflexionado sobre cómo la lingüística y las lenguas vivas son parte fundamental de todas las áreas de conocimiento.

Según ha dicho, la inteligencia artificial se fundamenta en sistemas de abstracción de la lengua que se habla. Ella ha aprovechado para hablar de su trabajo actual en una filial de Google, donde desarrolla un software destinado a moderar comentarios de noticias en redes.

"En este proyecto, en el que aún estamos trabajando, el descubrimiento más importante fue que los comentarios tóxicos son muy difíciles de detectar de forma automática. Nos dimos cuenta de que las valoraciones negativas suelen ir envueltas en palabras positivas, empleando el lenguaje como herramienta de persuasión y manipulación", ha añadido.