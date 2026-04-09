El ministro Óscar López visita el CESGA, "clave" en las políticas nacionales de IA, computación y datos

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visita el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), en Santiago de Compostela, a 9 de abril de 2026. - MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha visitado este jueves en Santiago el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), el segundo centro de computación más importante del país, impulsado por el CSIC y por la Xunta de Galicia.

López ha estado acompañado por el director científico del CESGA, Lois Orosa; por el vicepresidente del CSIC, José María Martín; y por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez.

Así, el ministro ha visitado el Data Center, así como las principales infraestructuras en servicio, entre ellas, el supercomputador FinisTerrae III, operativo desde 2022, y el computador cuántico QMIO, que opera desde 2023 y que está integrado en la Red Española de Supercomputación.

Este último superordenador, diseñado para reducir barreras de acceso a la computación cuántica, está especializándose para su aplicación a la salud y la biotecnología, según ha recordado el Ministerio, que ha remarcado que el CESGA es una "infraestructura clave en las políticas nacionales de Inteligencia Artificial, datos y computación".

Al respecto, ha recordado que este centro ha sido seleccionado como sede de la segunda Factoría de IA en España, un proyecto para el que el Gobierno ha movilizado 24 millones de euros y que contará con una inversión total de 82 millones.

Además, el CESGA está integrado en el proyecto Quantum Spain, que cuenta con una inversión de 22 millones por parte del Gobierno de España, de los que la Fundación CESGA ha recibido 0,7 millones. Este proyecto busca situar en España la primera infraestructura cuántica del sur de Europa, generando capacidades científicas, industriales y tecnológicas de largo recorrido.

También forma parte del Hub Nacional de Excelencia en Comunicaciones Cuánticas, que agrupa a las instituciones públicas de excelencia en comunicaciones cuánticas dentro de la Estrategia Española de Tecnologías Cuánticas.