Primera reunión del nuevo pacto digital Xunta-empresas para "la especialización de Galicia en tecnología"

Primera reunión del nuevo pacto digital Xunta-empresas - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes del nuevo 'Pacto Dixital de Galicia', del que forman parte la Xunta, los clústeres sectoriales y 19 empresas, han celebrado su primera reunión de trabajo, que ha presidido el director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Damián Rey.

En este primer encuentro, según informa la Xunta, los integrantes del pacto constituyeron la primera comisión de seguimiento, de la que formarán parte la Xunta, las dos organizaciones sectoriales (Clúster TIC e Ineo) y tres empresas que irán rotando anualmente.

Además, constituyeron los grupos de trabajo específicos sobre compra pública de tecnología, capacitación digital, soberanía digital y otro más genérico sobre el pacto.

Este acuerdo busca hacer de la economía del conocimiento "un motor de desarrollo económico y social de Galicia hasta 2030", según resalta la Xunta.

COMERCIO ELECTRÓNICO

Por otra parte, con motivo de la quinta edición del 'Ecommerce Days', la Xunta destaca el potencial del comercio electrónico para impulsar la competitividad y abrir nuevos mercados.

Al respecto, reivindica las oportunidades que ofrecen la inteligencia artificial, la digitalización y los nuevos canales de venta para mejorar procesos, llegar a nuevos clientes y favorecer la internacionalización de las pymes.