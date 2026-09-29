Promueven una jornada formativa sobre IA para guardia civiles y policías del programa de convivencia escolar

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el portavoz del gobierno de la Diputación de A Coruña, Bernardo Fernández, inauguran una jornada sobre IA - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA

A CORUÑA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia) y la Delegación del Gobierno en Galicia, en colaboración con la Diputación de A Coruña, han organizado, en el Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña) la jornada formativa 'Inteligencia Artificial para jóvenes. Pensamiento crítico, oportunidades y riesgos'.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, que alcanza a más de 150.000 escolares gallegos, y está dirigida específicamente a formadores y formadoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha defendido,durante la apertura de la jornada, que el reto ante la rápida expansión de la inteligencia artificial entre niños y adolescentes "no es decirle a la gente joven que no la utilice, sino enseñarles a utilizarla bien".

En este sentido, ha reivindicado la importancia de dotar a los jóvenes de herramientas para hacer un uso seguro, responsable y crítico de esta tecnología. "Está bien preguntar, pero también hay que contrastar, dudar y seguir pensando por uno mismo". "No podemos delegar en una máquina algo tan humano como pensar", ha señalado.

Pedro Blanco ha destacado el papel de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para trasladar este conocimiento a las aulas y ha subrayado que el avance de la tecnología debe producirse "sin dejar atrás la seguridad, los derechos y, sobre todo, a las personas".

Por su parte, el portavoz del gobierno provincial, Bernardo Fernández ha resaltado la colaboración que la Diputación Provincial mantiene desde hace años con el citado plan, proporcionando el Pazo de Mariñán como espacio de formación y debate.

En esta ocasión, la institución provincial acoge por segunda vez este año una actividad de este programa, dada "la magnitud de las transformaciones que estamos viviendo y la urgencia de abordar el impacto de la inteligencia artificial en nuestra juventud", ha expuesto.