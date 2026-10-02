Un proyecto de ecografías virtuales de la UDC y el Chuac, premio Ennova Health 2026

Miembros del proyecto EchoLab 4.0, desarrollado por la UDC y el Chuac, en la entrega de Premios Ennova Health 2026. - UDC

A CORUÑA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto EchoLab 4.0, desarrollado por la Universidade da Coruña (UDC) y el Complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac), ha sido reconocido con uno de los Premios Ennova Health 2026, convocados por Diario Médico y Correo Farmacéutico, en la categoría de "Telesaúde y Y-learning".

Según informa la institución académica, estos galardones reconocen la labor de profesionales, instituciones y empresas cuyas iniciativas digitales aportan "valor, contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario y mejoran la vida de los pacientes".

Así, apunta, EchoLab 4.0 "nace con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de formación en ecografía, una herramienta diagnóstica de uso creciente en numerosas especialidades médicas".

"Su desarrollo combina simulación inmersiva, modelado anatómico tridimensional, inteligencia artificial y analítica del aprendizaje para crear un entorno de formación segura, reproducible y evaluable", destaca la UDC respecto al proyecto galardonado.

Por otra parte, el ente educativo ha reunido este viernes a investigadoras y especialistas de referencia para reflexionar sobre los "sesgos de género, sociales y discriminatorios presentes en los sistemas de inteligencia artificial (IA)", así como sobre los "retos éticos y tecnológicos que suscita su desarrollo y aplicación en ámbitos cada vez más diversos de la sociedad".