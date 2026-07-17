UARX Space lanzará en otoño el primer vehículo de transferencia orbital español, desarrollado en Nigrán

Imagen del vehículo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

NIGRÁN (PONTEVEDRA), 17 (EUROPA PRESS)

UARX Space lanzará este otoño Ossie, el primer vehículo de transferencia orbital español que ha sido desarrollado íntegramente en la localidad pontevedresa de Nigrán y ha sido presentado este viernes antes de poner rumbo a California (Estados Unidos) el 10 de agosto, donde se integrará en un Falcon 9 de SpaceX.

En un emotivo acto en el que ha estado presente el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la consejera delegada de la compañía, Yanina Hallak, ha puesto en valor la importancia de esta innovación, "única en España" que permitirá desplegar satélites para situarlos en órbita.

En concreto, Ossie es un vehículo concebido para transportar, desplegar y operar satélites y otras cargas útiles una vez que el lanzador las libera en el espacio. Dotado de propulsión, navegación, guiado, control, comunicaciones y gestión de datos propios, trasladará cada carga hasta la órbita prevista y funcionará como laboratorio espacial para validar nuevas tecnologías en condiciones reales de vuelo.

"Con Ossie, España incorpora por primera vez capacidad propia para servicios de transporte orbital, una tecnología que hasta ahora solo habían desarrollado Estados Unidos, Italia, Francia y Nueva Zelanda", ha reivindicado la firma.

En esta línea, Hallak ha destacado que de esta manera se sigue escribiendo "la historia de España y de Europa", ya que se ha desarrollado toda la cadena de valor de la misión en el país.

Precisamente en esta misión inaugural, Ossie viajará de Nigrán a California para completar la integración con el Falcon 9 y ser lanzado al espacio en otoño. Una vez liberado por el lanzador a unos 510 kilómetros de altitud, iniciará de forma autónoma las maniobras previstas para la misión, desplegando progresivamente los satélites en las órbitas programas.

"La principal aportación de Ossie consiste en transformar la maniobra orbital en un servicio. Hasta ahora, muchos satélites debían incorporar sistemas propios de propulsión para alcanzar su posición definitiva tras separarse del lanzador, una solución que incrementa su masa, reduce el espacio disponible para la carga útil y aumenta el coste de cada misión", explican desde UARX.

De esta manera, Ossie transporta cada satélite hasta la órbita deseada y ejecuta el despliegue de forma autónoma.

"No solo hemos desarrollado el vehículo, también el sistema que hace posible ponerlo en órbita. Eso nos permite controlar toda la misión de principio a fin", ha explicado el cofundador y director de Tecnología de UARX, Andrés Villa, visiblemente emocionado por el "hito" que supone para la empresa este lanzamiento.

"ORGULLO"

El presidente autonómico, por su parte, ha mostrado su "orgullo" por esta iniciativa que tambén es "Galicia Calidade", con innovaciones que hace años parecían "ciencia ficción" y ahora son una realidad que se hacen en Galicia.

En su intervención en el acto celebrado en las instalaciones de la empresa en Porto do Molle, Rueda ha reivindicado que "antes parecía que había que irse a países muy lejanos para hacer las cosas difíciles" y ahora "se hacen aquí y se mandan a todo el mundo e incluso al espacio".

El responsable gallego ha aprovechado para recordar que esta misma semana la Xunta ha autorizado 40 millones de euros para atraer grandes proyectos industriales de seguridad, defensa y aeroespacio a la Comunidad.

Otra de las personas que tomó la palabra fue el delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, quien ha subrayado el trabajo del "gran equipo" de UARX en Nigrán, que los ha llevado a ser "referencia en España y a nivel internacional".

Además, José Manuel Pérez, jefe de Programas Nacionales de la Agencia Espacial Española, ha indicado que este tipo de iniciativas posicionan al país en segmentos de alto valor añadido y fortalecen la autonomía tecnológica de España en un ámbito estratégico como es el aeroespacial.