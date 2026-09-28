La UDC y la Aesia preparan proyectos comunes para impulsar una IA segura

Representantes de la UDC y de la Aesia mantienen una reunión - UDC

A CORUÑA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidade da Coruña (UDC) y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) avanzan en la definición de nuevos proyectos de colaboración para impulsar una inteligencia artificial segura, responsable y al servicio de la sociedad.

Este ha sido el principal objetivo del encuentro mantenido hoy entre el rector de la UDC, Ricardo Cao, el director general de la Aesia, Alberto Gago, la nueva vicerrectora de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial de la Universidad, Laura Castro y el vicerrector de Investigación y Transferencia, Jerónimo Puertas.

Durante la reunión, ambas instituciones han puesto en valor la estrecha colaboración que mantienen desde la creación de la Aesia y han abordado diferentes iniciativas que desarrollarán de forma conjunta en ámbitos estratégicos como la alfabetización en inteligencia artificial, la formación especializada y la promoción de un uso seguro, responsable y confiable de estas tecnologías.

El director general de la Aesia ha destacado la contribución de la UDC al ecosistema de conocimiento e innovación que permitió consolidar la presencia de la Agencia en la ciudad.