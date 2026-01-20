La UDC participa en un proyecto para lograr un sistema inteligente de producción de biofertilizantes

A CORUÑA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidade da Coruña (UDC) participa en un proyecto europeo para lograr un sistema inteligente que optimice la cría de larvas de mosca soldado negra.

Según informa el rectorado, bajo la denominación IAPSI, este proyecto, liderado por la compañía Bioflytech y con el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) y la UDC como socios, busca desarrollar un sistema inteligente de precisión que optimice la producción industrial.

Todo ello permitirá, explica, plantear en Galicia un nuevo modelo de ganadería estratégica, alternativa a la tradicional, "más sostenible y tecnológica y que, además, fomenta la economía circular".

Con esta propuesta, añade, "Galicia estará en una posición preferente para liderar la producción europea de una nueva generación de proteínas y grasas de alta calidad, así como de biofertilizantes derivados de mosca soldado negra con aplicaciones en sectores relacionados con nutrición animal, el cosmético o el farmacéutico".