La UDC premia proyectos de innovación orientados a la sociedad y el tejido productivo

Jornada de innovación en la UDC - UDC

A CORUÑA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil de la Universidade da Coruña (UDC) ha culminado la primera edición de 'Impulsa CITEEC'.

Se trata de un maratón de innovación y transferencia orientada a aportar el conocimiento científico a la resolución de las necesidades reales de la sociedad y el tejido productivo, señala el rectorado.

La iniciativa ha reunido a 22 participantes, organizados en seis equipos, que trabajaron durante una jornada en propuestas para dar respuesta a seis retos formulados por empresas.

Con reconocimiento a varios de ellos, la actividad ha permitido "combinar diferentes perfiles y áreas de especialización del CITEEC en un proceso intensivo de análisis y búsqueda de soluciones".