La UDC promueve un ciclo sobre la IA y sus impactos sociales

A CORUÑA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidade da Coruña (UDC) organiza un ciclo de conversaciones sobre la inteligencia artificial y sus impactos sociales, según informa el rectorado.

Será abierto a toda la ciudadanía y bajo el título 'LoIAs, ¿Qué nos están contando?. Conversaciones sobre inteligencia artificial y sociedad".

La primera sesión reunirá este martes, día 17, a Francisco Bellas y Ana Sánchez Bello, que analizarán los desafíos de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación.

NOMBRAMIENTO DEL RECTOR

Por otra parte, el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, ha sido elegido académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, según acuerdo plenario de la institución.

Su incorporación se produce en la sección de Matemáticas, convirtiéndose en uno de los cuatro nuevos académicos elegidos por la Academia en su última sesión.