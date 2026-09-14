La UDC promueve el maratón de innovación y transferencia 'Impulsa CITEEC'

A CORUÑA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC) de la Universidade da Coruña celebrará los días 15, 16 y 18 de septiembre la primera edición de 'Impulsa CITEEC'.

Se trata de un maratón de innovación y transferencia que busca promover la resolución de retos reales de la sociedad y del tejido productivo propuestos por empresas o entidades públicas, informa.

El personal técnico e investigador del centro será el encargado de ofrecer respuestas innovadoras a los retos formulados, a través de un trabajo colaborativo e interdisciplinar que se desarrollará a lo largo de las distintas jornadas.

Así la inaugural estará dedicada a la presentación y al lanzamiento de los retos. Las empresas y entidades participantes presentarán sus propuestas y se abrirá un espacio de diálogo con los equipos para resolver dudas y concretar los diferentes desafíos.