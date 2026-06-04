Una unidad mixta de CiMUS y Sunrock Biopharma acelerará nuevos fármacos biológicos en oncología o inflamación

Román Rodríguez, durante la visita en el CiMUS realizada tras la presentación de la unidad mixta UXC-SunRock. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego impulsará con más de un millón de euros una nueva unidad mixta de investigación entre el Centro singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS), de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la compañía biotecnológica SunRock Biopharma, que servirá para acelerar nuevos medicamentos biológicos en oncología o inflamación.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha participado en el acto de presentación de la iniciativa junto a la vicerrectora de Investigación y Ciencia Abierta de la USC, Almudena Hospido; la directora científica del CiMUS, Mabel Loza, y el CEO de Sunrock Biopharma, Laureano Simón, quien ha apelado a mejorar la ley de mecenazgo y los estímulos fiscales para favorecer la inversión de empresas y potenciar la colaboración público privada.

Este trabajo investigador conjunto, en el que participa también el Centro de Biomedicina Experimental (Cebega), permitirá realizar en Galicia todas las etapas del proceso preclínico de desarrollo de nuevos fármacos biológicos, necesario antes de pasar a los ensayos clínicos.

En opinión del conselleiro, que estuvo acompañado por la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, "es un gran paso adelante en la apuesta que se está haciendo en la Galicia Calidade por la I+G+i, es decir, por la investigación e innovación con sello gallego como señal de identidad de la comunidad".

"Esta unidad mixta permitirá que Galicia disponga de una capacidad única para transformar resultados de investigación en nuevos medicamentos biológicos con potencial de llegar a los pacientes, reforzando al mismo tiempo la competitividad científica, sanitaria y empresarial de la comunidad", ha trasladado.

Al tiempo, ha esgrimido que convertir el talento en valor y el conocimiento en progreso "ayudará a fortalecer el ecosistema investigador y repercutirá en el bienestar y en el desarrollo del país".

ACORTAR LOS TIEMPOS PARA LLEGAR AL PACIENTE

Uno de los objetivos de la nueva unidad mixta, que se basa en el conocimiento científico de la USC y la experiencia empresarial de la compañía Sun Rock Biopharma para el desarrollo preclínico de terapias biológicas siguiendo un modelo de innovación abierta, es agilizar el proceso de validación inicial de los fármacos para acortar el tiempo en el que las nuevas opciones terapéuticas están disponibles para los pacientes, extremo que también ha destacado Loza.

Las nuevas terapias se centrarán en enfermedades con elevada necesidad médica no cubierta, especialmente determinados tipos de cáncer y enfermedades inflamatorias inmunomediadas, como la enfermedad inflamatoria intestinal o la artritis reumatoide.

FORTALECER Y MODERNIZAR EL TEJIDO PRODUCTIVO

Román Rodríguez ha destacado la importancia de las unidades mixtas de investigación "porque contribuyen a fortalecer y modernizar el tejido productivo mediante la financiación de nuevas soluciones innovadoras con impacto real en sectores claves de la economía".

Y ha recordado que el CiMUS es uno de los mejores centros de investigación de Galicia, por lo que forma parte de la Red CIGUS creada por la Xunta y tiene el sello estatal María de Maeztu.

SIETE NUEVAS UNIDADES MIXTAS

Esta unidad mixta es una de las siete de nueva creación apoyadas por la Xunta en la última convocatoria. En total, el Gobierno gallego destina 11 millones a las diez unidades mixtas que reciben financiación: siete nuevas, una de consolidación y dos centros mixtos.

El apoyo del Gobierno gallego a estas uniones entre universidades, centros de investigación y empresas se amplía en 2 millones con respecto a la anterior convocatoria. En total, se espera una movilización de capital público-privado de 27,6 millones y 63 nuevos puestos de trabajo.

USC-SUNROCK

USC-Sunrock, que supone una inversión de 2,7 millones, es una de las unidades mixtas de nueva creación en salud y la biotecnología, uno de los ámbitos prioritarios del Plan gallego de investigación e innovación 25-27 de la Xunta. Las demás unidades de la última convocatoria pertenecen a los campos de la alimentación, energía, automoción, acuicultura y TIC.

Desde 2014, la Xunta apoyó 64 unidades mixtas (46 nuevas, 13 de consolidación y cinco centros mixtos de investigación) y se crearon 364 empleos. En conjunto, participaron 52 empresas y 16 centros de conocimiento, movilizando más de 180 millones.