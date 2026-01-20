USC participa en la creación de un sistema de IA que predice el riesgo de diabetes o eventos cardiovasculares

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha participado en la creación de un sistema de Inteligencia Artificial (IA) capaz de "predecir el riesgo de desarrollar diabetes o eventos cardiovasculares".

Tal y como ha trasladado la USC en una nota de prensa, el proyecto 'GluFormer' es un sistema de IA "capaz de predicir el riesgo de desarrollar estas patologías" a partir de la "monitorización continua de los datos de glucosa".

Y es que la monitorización continua de glucosa puede ser una "excelente herramienta" de predicción y estratificación de riesgo que permita identificar de forma "más precisa y precoz" personas con "mayor probabilidad de progresar la diabetes o sufrir eventos cardiovasculares".

En concreto, este sisteme es fruto de una investigación internacional que acaba de publicar Nature en la que participó la USC, con el profesor e investigador de la Facultade de Medicina Francisco Gude a la cabeza.

Para aprovechar el potencial de la monitorización continua de la glucosa, el equipo ideó esta herramienta de IA que se adiestró con más de 10 millones de mediciones de más de 10.000 personas adultas, la mayoría sin diabetes.

Tras el entrenamiento, el modelo "aprendió" representaciones que se aplicaron con éxito a 19 cohortes externas de distintas etnias, grupos de edad y condiciones de salud, entre ellas la de prediabetes, diabetes tipo 1 y 2, diabetes gestacional y obesidad.

En esta línea, Gude ha explicado que esas representaciones "mejoraron de forma importante la predicción de niveles de glucosa con respecto al que proporcionan las mediciones basales tradicionales".