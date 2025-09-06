El uso didáctico detrás de los 'deepfakes': "Los alumnos crearon a Castelao animando a donar órganos"

Archivo - Texto Inteligencia Artificial en la pantalla de un ordenador portátil - RAFAEL HENRIQUE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Expertos advierten sobre los riesgos de un mal uso de la IA mientras la Xunta ultima la nueva ley de educación digital

Los 'deepfakes' -- video, imagen o audio creado o modificado con inteligencia artificial (IA) -- han dejado de ser una curiosidad digital para convertirse en una preocupación en los entornos escolares. Como contraposición, algunos docentes, como Fina Paulos y Óscar Rey, tratan de utilizarlos de una forma educativa: "En una actividad los alumnos crearon a Castelao animando a la donación de sangre y órganos".

Ambos, son los responsables del primer manual escolar gallego de inteligencia artificial (IA) y defienden su utilización "siempre supervisada por un profesor". "La IA tiene un gran potencial para transmitir valores y conocimientos, pero se debe educar a la sociedad en su buen uso", han subrayado.

Dentro de sus posibilidades, se encuentra la creación de 'deepfakes', un concepto que, "si bien es cierto que conlleva una connotación a priori negativa", ellos usan para "inculcar valores en el alumnado, transmitir conocimientos y aprendizajes de forma más lúdica, dinámica, atractiva y muy motivadora".

Un ejemplo de ello es la pieza 'A doazón de órganos e tecidos, un acto de intelixencia moi natural', elaborada por alumnos del IES Maximino Romero de Lema, y protagonizada por Otero Pedrayo, Rosalía de Castro, Ramón María del ValleInclán, Emilia Pardo Bazán y Castelao.

En ella, estos autores dan consejos a la población sobre la donación, compartiendo sus puntos de vista sobre lo que significa esta acción. Una actividad que se llevó a cabo a través de una entrevista, donde cada joven le hizo una pregunta, que fue respondida por el autor gracias a una herramienta de IA que les permite poner voz a una imagen. La pieza audiovisual obtuvo el primer premio en el concurso del Servicio Galego de Saúde (Sergas) del año 2023.

También, con el mismo centro han realizado un documental para educar en la diversidad sexual a través de 'deepfakes', poniéndole voz a varios personajes célebres que tuvieron que esconder su condición sexual, entre ellos la pareja de mujeres gallegas Elisa y Marcela -- primer matrimonio homosexual registrado en España --. Así, obtuvieron el premio especial en la categoría educativa en el Festival Plasencia EnCorto 2024.

No han sido los únicos proyectos, y es que a lo largo de estos años han trabajado con temas como las violencias TIC, igualdad de género o la visibilización de enfermedades raras como es el Síndrome de Rett. Todo ello de la mano de la IA.

"Llevamos dos años cometiendo delitos educativos, por ejemplo creamos un 'deepfake' para darle voz a un personaje literario o científico porque motiva a los alumnos y les ayuda a adquirir experiencias y conocimientos", han desarrollado.

Según relatan, gracias a estas herramientas los estudiantes tienen mucho más espíritu de querer investigar y aprender cosas nuevas, que de forma tradicional "no le gustaban tanto".

Por su experiencia en las aulas, ambos son conscientes de la "tardía" educación digital de los adolescentes. "Es muy tarde dar clases de la materia a los 14, porque los alumnos llegan con un bagaje tecnológico malo, porque son nativos digitales, pero no saben utilizar la tecnología", señalan.

"La educación es el pilar básico para mejorar la vida de las personas y romper la brecha digital, y esto hay que comenzar a construirlo y trabajarlo desde el minuto cero", han coincidido.

Asimismo apuntan a la necesidad de educar a las familias para que sepan lo que hacen sus hijos cuando tienen un móvil o se conectan a una red social. En este sentido, han hecho referencia a las aplicaciones de control parental, que "apenas están siendo utilizadas a pesar de ser muy útiles".

Paralelamente, en el ámbito legislativo, la Xunta ultima los detalles de la nueva ley de educación digital, que pretende "regular, ordenar y fijar la incorporación de las nuevas tecnologías", con especial énfasis en la introducción de la IA. Según su previsión, espera remitirla al Parlamento -- tras ser aprobada en el Consello de la Xunta -- en otoño de este año para poder tenerla a inicios del año que viene, en el curso académico actual.

Y es que en febrero el Ejecutivo autonómico inició el proceso de elaboración de la futura ley, que, en la consulta previa, recibió un total de "600 aportaciones", que serán estudiadas. Ahora, se iniciará un proceso para recabar más aportaciones sobre la utilización de las herramientas digitales.

Todo ello, para concretar qué tipo de usos se debe hacer de los equipamientos digitales en cada etapa y asegurar un adecuado uso acorde a las edades.

RIESGOS DE UN MAL USO

No obstante, también existe una cara B de los 'deepfakes', la creación de imágenes falsas que tienen como protagonistas a estudiantes o incluso profesoras. El doctor en Sociología y profesor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Lluís Ballester ha señalado que la producción de 'deepfakes' pornográficos ha aumentado en los últimos dos años, convirtiéndose en "una modalidad de acoso digital y violencia de género virtual".

Detrás de su origen, apunta, está la "falta de conciencia" sobre la importancia del daño que puede producirse, junto a la facilidad de hacerlo mediante IA, y la propia exposición a la pornografía desde edades tempranas.

"La inteligencia artificial permite producir y difundir este tipo de materiales a gran escala, disminuyendo aun más los límites entre lo público y lo privado", advierte.

Como recomendación, Ballester insiste en la importancia de una educación sexual y afectiva que prepare a los jóvenes para "entender su sexualidad desde la clave de los derechos, el respeto, la diversidad y la autonomía".

"Esta educación debe brindar modelos positivos y saludables de comprensión del cuerpo y de las relaciones interpersonales, contraponiéndose a la visión distorsionada que la pornografía y los 'deepfakes' pueden imponer", ha destacado.

FORMARSE PARA EDUCAR

Por su parte, la doctora y coordinadora del grupo de trabajo de Salud Digital del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría, María Salmerón, ha enfatizado que la tecnología digital, tanto por el tiempo de exposición de pantalla como por el tipo de contenido que se consuma, "impacta en la salud a nivel físico, mental, sexual, social y también a nivel de neurodesarrollo y psicoafectivo".

En este contexto, ha señalado a los propios adultos como ejemplo directo del uso de la misma y las conductas derivadas: "¿Qué uso hacemos de nuestra privacidad, de nuestra imagen corporal, del consentimiento o de la imagen en Internet, tanto nuestra como de nuestros hijos? ¿La exponemos? ¿La protegemos?"

Salmerón remarca que "todo lo que se hace en el mundo online como en el mundo offline, también se transmite a los hijos adolescentes", por eso es necesario formarse previamente para poder educar y "tener en cuenta que va a ser muy difícil que esto el niño lo pueda extrapolar a la vida online si no lo ha entendido y lo ha asimilado en la vida offline".

Con todo, ha hecho énfasis en la importancia de una "buena comunicación" entre el sector educativo y el sanitario para poder tratar adecuadamente los posibles casos de ciberacoso y también tener en cuenta a los adolescentes que utilizan la violencia para comunicarse para poder ayudarles.