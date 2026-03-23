UVigo y Zona Franca crean una cátedra para impulsar la transferencia de conocimiento en computación cuántica

Imagen de la firma. - DUVI

VIGO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Vigo (UVigo) y la Zona Franca han firmado este lunes un convenio para la creación de una Cátedra de Computación Óptica Cuántica con el objetivo de impulsar la creación y la transferencia de conocimiento en computación cuántica con tecnología fotónica.

Han sido el delegado del Estado, David Regades, y el rector, Manuel Reigosa, los encargados de suscribir este convenio, que supone "una nueva alianza estratégica" que situará al área de Vigo como "referente" en esta tecnología "clave" para la "soberanía digital".

"Desde Vigo estamos consolidando nuestra posición como ciudad en la nueva economía y en los nuevos sectores industriales. Lo hicimos con la fotónica y ahora con la cuántica, otro nuevo sector que nace en el mundo y con el que podremos establecer sinergias con el proyecto Sparc y la planta de semiconductores fotónicos", ha apuntado Regades, según recoge el Consorcio en un comunicado.

Por su parte, Manuel Reigosa se ha mostrado especialmente "satisfecho" de crear con esta cátedra un espacio de I+D+i "que debe ser útil para las empresas y para la sociedad".

"Permite un ecosistema en este terreno y tener voz propia en este campo. No solo estar escuchando, sino ser escuchados y, además, con capacidad de atraer talento internacional", ha reivindicado.

Asimismo, el director científico del Vigo Quantum Comunication Center (VQCC), Marcos Curty, ha destacado que "con esta cátedra se apoyará la actividad del laboratorio experimental en computación cuántica que se creó recientemente en el VQCC".

Bajo la dirección de la UVigo, precisamente la cátedra tendrá como objetivo consolidar el Quantum Optical Computing Lab, así como la creación de oportunidades laborales para nuevos investigadores en estas ramas.