Vigo acogerá los próximos 6 y 7 de mayo Galicia Biodays, "foro de referencia de la industria biotecnológica"

Presentación de Galicia Biodays. - BIOGA

VIGO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio y Palacio de Congresos Mar de Vigo acogerá los próximos días 6 y 7 de mayo 'Galicia Biodays 2026', el "foro de referencia de la industria biotecnológica y de las Ciencias de la Vida del Espacio Atlántico Europeo".

La cita, organizada por el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), con apoyo de la Zona Franca, permitirá que el ecosistema biotecnológico genere negocio e impulse proyectos, según ha reivindicado la entidad este martes en la presentación del evento.

"Al igual que sucedió hace dos años, la ciudad de Vigo será a inicios de mayo la capital atlántica de la biotecnología. Durante dos días el sector de la biotecnología y de las ciencias de la vida se encontrará para establecer contactos y sinergias, generar negocio, desarrollar nuevos proyectos e iniciativas y entablar conversaciones con inversores y clientes", ha subrayado el presidente de Bioga, José Manuel López.

A su juicio, esta cita "servirá para impulsar la innovación, la colaboración público-privada en el sector y el crecimiento del ecosistema biotecnológico de Galicia".

Acompañado del delegado del Estado, David Regades; del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, y del alcalde, Abel Caballero, López ha subrayado que esta nueva edición de 'Galicia Biodays' servirá para "conocer las tendencias del sector biotecnológico y para tomarle el pulso a las innovaciones del ecosistema mundial de las ciencias de la vida".

Galicia Biodays 2026 tiene con un amplio programa que se desarrollará en el Auditorio Mar de Vigo y en las salas BioTalent, BioInvestor y BioInternational.

Una de las novedades es la BioHackathon, una actividad internacional y multidisciplinar dirigida a doctorandos y personal investigador. Los participantes, durante cuatro días, trabajarán en los retos reales planteados por empresas del sector, transformándolos en soluciones concretas.

También llegarán por primera vez los BioTalent Meeting, tratándose de una plataforma exclusiva de networking diseñada para conectar talento del ámbito biotech con responsables de recursos humanos de empresas líderes del sector. Permitirá solicitar y gestionar reuniones one-to-one, que facilitan el acceso y la comunicación directa.