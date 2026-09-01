La Xunta amplía la formación en programas de industria de defensa ante la alta demanda

Reunión del Consello de la Xunta, del 1 de septiembre de 2026. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta amplía la formación en programas en industria de defensa, en un convenio con la Escola de Organización Industrial (EOI), ante la alta demanda existente.

El Consello de la Xunta de este martes ha aprobado un convenio que incluye dos nuevas formaciones: un programa ejeuctivo de tecnologías duales y un programa ejecutivo de ciberseguridad. Ambos cuentan con 25 plazas cada uno. Se otorgará preferencia a los profesionales de empresas e instituciones públicas con domicilio social en Galicia.

La nueva convocatoria les permitirá a los profesionales de empresas gallegas seleccionadas y que no pudieron participar en la primera convocatoria acceder a una formación de alto nivel. Y es que para las 25 plazas que había disponibles en la anterior convocatoria se presentaron un total de 69 candidaturas, lo que casi triplicó la oferta disponible.

El presupuesto del programa plurianual durante 2026 y 2027 asciende a 312.500 euros, de los que la Xunta de Galicia aporta 203.125 euros.

En total, serán 75 las plazas que se ofertarán en el marco de este convenio. La actividad desarrollarrá en modalidad híbrida, con sesiones presenciales y formación en línea.