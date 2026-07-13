La Xunta destina 40 millones a acuerdos para impulsar la fabricación en Galicia de proyectos de defensa

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana - DAVID CABEZON @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha autorizado la compra pública precomercial para financiar acuerdos dentro de la estrategia gallega de seguridad, defensa y aeroespacio, con una dotación de 40 millones de euros, con la novedad de tener en cuenta que "la industrialización se haga en la comunidad".

Lo ha aprobado el Consello de la Xunta este lunes, según ha destacado el presidente gallego, Alfonso Rueda, para "apoyar" proyectos que supongan la creación de "soluciones pioneras". Y "uno de los criterios relevantes es que los proyectos apuesten por fabricar en Galicia", ha subrayado.

Por su parte, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha señalado que esta licitación de compra pública precomercial, que va a estar dotada de 40 millones, busca seleccionar "nuevos socios estratégicos con los que desarrollar tecnologías duales dentro de la seguridad, la defensa y el aeroespacio". Estas tecnologías duales son las que tienen aplicaciones tanto civiles como en el ámbito de la seguridad y la defensa.

Según ha expuesto, el documento define unos retos "genéricos" para las empresas que se presenten en consorcios, como la protección de la población, las emergencias, la protección civil, la gestión y vigilancia del litoral y el medio marino, la ordenación del medio ambiente, el medio rural, las infraestructuras críticas, la ciberseguridad, la movilidad, el tráfico y la logística, así como la atención social en territorios dispersos, entre otros.

Entre los retos "particulares", que "no son exhaustivos", ha mencionado las plataformas no tripuladas, sistemas espaciales, comunicaciones seguras y redes resilientes, microelectrónica, vigilancia marítima y redes de sensores, entre otros.

En todo caso, según ha explicado, cada consorcio podrá formular su proyecto y la "novedad fundamental" de esta compra pública precomercial es "esa idea de que la industrialización se haga en la comunidad".

La Xunta busca, según ha incidido, que el producto o servicio que se desarrolle con estos acuerdos se haga en Galicia y para eso valorará cuestiones como la estrategia industrial del licitador, la cercanía del mercado, sus estrategias futuras, las empresas del área de influencia, la propuesta de transferencia y los compromisos para el desarrollo de cadenas industriales en Galicia.

"Lo que pretendemos aquí es que el conocimiento como tal permanezca en el territorio, que las empresas gallegas participen en esas cadenas de suministro y que la inversión de esa capacidad productiva permanezca en la comunidad autónoma, transformando el conocimiento en capacidad industrial", ha resaltado la conselleira.

PROCEDIMIENTO

Tras "un diálogo muy amplio" con la industria en el que participaron 78 empresas, la Xunta identificó los retos tecnológicos y "se construyó una convocatoria" adaptada a las necesidades y demandas, según sostiene Lorenzana.

En cuanto a las fases, ha indicado que abre "ahora" el plazo para la presentación de las solicitudes de participación, que finalizará el día 30 de septiembre de este año.

Después habrá un plazo de 25 días para el análisis y la invitación a consorcios a hacer una repropuesta. A continuación habrá otros 15 días para plantear las propuestas finales y la Xunta cuenta con que el procedimiento esté adjudicado "de manera definitiva" el primer semestre del año que viene.