La Xunta pondrá en marcha a principios de 2026 los laboratorios y centros en cibersegudidad del futuro CECIGA

La Xunta pondrá en marcha a principios de 2026 los laboratorios y centros demostradores en ciberseguridad del futuro Centro de Excelencia en Ciberseguridad de Galicia (CECIGA), según ha informado este sábado el Gobierno gallego en un comunicado.

La actividad de estos centros, que comenzará en la Cidade da Cultura mientras finaliza la construcción del CECIGA, se centrará en la prestación de servicios avanzados en ciberseguridad, el apoyo al cumplimiento normativo, la realización de pruebas de productos y servicios, el impulso a la creación de soluciones innovadoras y la formación especializada.

La Xunta ha recordado que así lo avanzaron esta semana responsables de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) durante la celebración del V Encuentro Gallego de Ciberseguridad, CIBER.gal, en el que explicaron que la Xunta contará con un laboratorio con dos espacios especializados.

El primero será un laboratorio y centro demostrador de ciberseguridad destinado a productos con elementos digitales, con una cartera de servicios específica, y el segundo, un laboratorio y centro demostrador especializado en ciberseguridad industrial con su propia cartera de servicios.

RED DE LABORATORIOS

Además, estos centros coordinarán la red de laboratorios sobre ciberseguridad en aspectos relacionados con el transporte inteligente y con el espacio aéreo de vehículos no tripulados, en la que participan el Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG), la Universidade de Vigo (UVigo), el Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG) y el Centro Tecnolóxico de Telecomunicaciones de Galicia (Gradiant).

La Xunta ha destacado que el trabajo de esta red permitirá situar a Galicia a la vanguardia en ámbitos como la seguridad aérea de los vehículos no tripulados o la seguridad y fiabilidad de los vehículos autónomos terrestres, junto con las tecnologías 5G y 6G.

El ITG se encargará del diseño y fabricación de un laboratorio móvil avanzado para auditorías de ciberseguridad del espacio aéreo de vehículos no tripulados (UAS) y del desarrollo de software para la detección de ciberamenazas, caracterización y auditoría de ciberseguridad del espacio aéreo próximo, así como para la simulación de amenazas.

La Universidade de Vigo y el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia crearán un laboratorio demostrador conjunto con las tecnologías del shuttle conectado (vehículo lanzadera eléctrico y autónomo) para realizar simulaciones y análisis de amenazas de ciberseguridad asociadas a la comunicación entre vehículos e infraestructuras.

Por su parte, Gradiant abordará la creación de un laboratorio especializado en la validación de los diferentes componentes de una red 5G y evaluará aspectos de ciberseguridad asociados a aplicaciones y servicios en el ámbito del transporte inteligente. También pondrá en marcha un laboratorio de ciberseguridad industrial.

CENTRO TRANSREGIONAL

Esta red de laboratorios forma parte del proyecto para la creación de un centro transregional de innovación y competencia en el ámbito de la ciberseguridad, en el que, además de Galicia, participan Cataluña y la Comunidad Valenciana. Se trata de una de las iniciativas del Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (Retech).

Este proyecto Retech tiene un presupuesto de 58 millones de euros, de los cuales cerca de 19 millones corresponden a Galicia. Está financiado en un 75% a través del Retech y el 25% restante es aportado por las comunidades autónomas.

Retech es una iniciativa lanzada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en agosto de 2022 mediante una convocatoria pública. Los proyectos fueron aprobados en diciembre de 2022 con financiación de fondos europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.