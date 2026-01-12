La Xunta propone "contratos" de alumnos con su centro para regular las pantallas fuera de horario escolar

Reunión del Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha aprobado un 'Plan Integral de Bienestar Digital' que, con un presupuesto de 7,4 millones de euros, incorpora en torno a 50 medidas. Entre las más "llamativas", en palabras del propio presidente, Alfonso Rueda, está el impulso de "contratos voluntarios" entre centros educativos y alumnos para tratar de regular y promover el uso responsable de pantallas fuera de horario escolar.

Así lo ha explicado Rueda en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta, donde ha incidido en que, a la espera de que se apruebe la "pionera" ley de educación digital de Galicia, el Ejecutivo autonómico quiere ir ya "dando pasos" para que los centros sean entornos digitales "seguros y saludables", además de promover un uso "adecuado y consciente" de la tecnología.

En este punto, ha explicado que entre las medidas que incluye el plan está la puesta en marcha de un "contrato voluntario" --un compromiso firmado-- entre el centro y cada alumno que iría encaminado a regular el uso de pantallas fuera de las aulas.

Llamado 'Contrato de vida digital' busca fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado, y es un documento de carácter voluntario que firmarán el centro y el estudiante, de acuerdo con la familia, relativo al uso de las tecnologías "fuera del horario escolar". En este contrato se establecerán una serie de "obligaciones para el alumno" en lo que atañe a los tiempos, horarios y usos de los dispositivos digitales y se realizará un seguimiento de su cumplimiento.

La Consellería de Educación facilitará a los centros el documento así como orientaciones específicas para "hacer efectivo" el "contrato". En ese sentido, se incluirán acciones como retos de desconexión digital como método pedagógico que contribuya a "un uso equilibrado".

Dado que este es un ámbito en continua actualización donde la evidencia científica avanza progresivamente, el plan prevé la creación del 'Foro gallego de bienestar digital', un espacio de reflexión colectiva sobre tecnología e infancia que se reunirá anualmente para debatir la evolución del plan con los diferentes profesionales y colectivos implicados en él.

PENSAMIENTO CRÍTICO Y PREVENCIÓN DE 'FAKE NEWS'

Rueda también ha avanzado que se introducirá un programa de formación específico para el alumnado sobre alfabetización mediática, verificación de información e inteligencia artificial.

En concreto, el programa 'Na procura da loiada' buscará desarrollar, según ha explicado el presidente, habilidades con las que identificar, analizar y verificar información con el fin de detectar y "prevenir la difusión de 'fake news' --noticias falsas--".

Asimismo, se diseñará una unidad didáctica que permita a los estudiantes identificar, analizar y reflexionar sobre las principales vulneraciones de derechos en entornos digitales.

ALIANZA ENTRE FAMILIA Y COLEGIO

Dado que las familias desempeñan un papel fundamental en la educación digital de sus hijos desde edades muy tempranas, el plan hace especial hincapié en la colaboración entre los hogares y el colegio a través de "una alianza" en la que ambas partes se complementen.

Partiendo de la buena acogida de la experiencia piloto de las charlas y talleres para familias iniciados a finales del pasado año, el plan autonómico incluirá una serie de acciones para formarlas y ayudarlas en la labor de acompañamiento a sus hijos en este ámbito.

Entre las medidas previstas está el desarrollo del programa de formación 'Encontros coas familias', para proporcionar estrategias de actuación, resolver dudas y formarlas en el uso de herramientas de control y seguimiento de las herramientas digitales. También se publicará la guía 'Clic familiar', con píldoras audiovisuales de profesionales de diferentes ámbitos que ofrezcan recomendaciones sobre hábitos digitales saludables.

Igualmente, se prevé la puesta en marcha de un programa afectivo-sexual integral, adaptado a las características evolutivas del alumnado y orientado a "un uso seguro y responsable del ámbito digital". Con este fin, se realizará también una guía de conducta afectivo-sexual adaptada a los distintos niveles y rangos de edad de los escolares.

En el ámbito del profesorado, se trabajará en la formación especializada para mejorar su desempeño y habilidades en entornos educativos digitales, lo que los ayudará también a identificar y prevenir situaciones de riesgo. Asimismo, también se pondrán en marcha acciones enfocadas al bienestar emocional del propio profesorado ante la digitalización.

DERECHOS EN EL ÁMBITO DIGITAL

Dentro del eje de sensibilización sobre los derechos en el ámbito digital, el plan contempla una campaña informativa adaptada a diferentes colectivos para informar de los derechos esenciales del desarrollo tecnológico o la puesta en marcha del paquete educativo 'O bosque dos dereitos', que contará con dilemas, actividades y retos por nivel educativo.

También se realizará una feria digital anual dirigida a centros educativos y familias, se celebrará el Día Internacional de la Protección de Datos y el Día Internacional de la Internet Segura en los centros educativos, que tendrán a su disposición materiales y recursos para trabajar la concienciación sobre el uso responsable de la información. Para ello, se convocará un concurso de carteles, vídeos o microaudios elaborados por el alumnado.

PREVÉ LA EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL 'E-DIXGAL'

Rueda ha defendido que con la aprobación de este plan "se da respuesta a una demanda de la comunidad educativa" en el marco de la futura ley de educación digital de Galicia, un texto que, tal y como destacó el presidente, es "pionero a nivel estatal y europeo", y que se encuentra en tramitación para entrar en vigor el próximo curso, así como con otras medidas como la actualización del programa 'E-Dixgal' o la prohibición del uso de dispositivos móviles en los espacios educativos.

En este sentido, el plan prevé la evaluación periódica del programa 'E-Dixgal' con el fin de introducir "mejoras continua" y la elaboración de orientaciones para que los colegios e institutos incorporen en su Plan digital del centro aspectos relacionados con el equilibrio entre la tecnología, la seguridad y la salud emocional.

Para la elaboración del documento, que ahora, tras la aprobación en el Consello de la Xunta, se pondrá a disposición de la comunidad educativa, se contó con las aportaciones de expertos de los ámbitos de la docencia, de la pedagogía, de la psicología, de la tecnología y de la medicina.

En concreto, estuvieron implicados Antonio Rial Boubeta, profesor del Departamento de Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía de la USC; Susana Rey García, médico pediatra y presidenta de la Sociedade de Pediatría de Galicia; María Dolores Fernández Tilve, profesora del Departamento de Pedagoxía e Didáctica de la USC; Fernando Suárez, presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, y el doctor en Derecho Julio José Fernández, entre otros.