La Xunta renueva los cerca de 500 puestos digitales de las oficinas rurales para hacerlos más flexibles

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ha completado la renovación y evolución del puesto digital en las 69 oficinas rurales de la Consellería do Medio Rural. La actuación, de la que fue informado este lunes el Consello, contó con una inversión de 532.544 euros y permitió modernizar un total 498 puestos de trabajo y adaptarlos hacia modelos "más flexibles, que permiten compatibilizar el trabajo a pie de explotación y la labor en oficina".

Esta adaptación, ha indicado la Xunta, "resulta especialmente relevante en las oficinas rurales", donde buena parte del personal técnico combina el trabajo administrativo con la actividad fuera de las dependencias públicas.

Para dar respuesta a estas necesidades, la Amtega diseñó "soluciones diferenciadas para los tres perfiles profesionales" que integran la Red de oficinas rurales: el personal técnico de los servicios veterinarios, el personal técnico de los servicios agrarios y el personal de gestión administrativa.