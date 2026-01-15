Zona Franca y CTAG se alían para trabajar por el futuro Polo Tecnológico de Humanoides

Reunión con CTAG. - ZONA FRANCA

VIGO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Zona Franca de Vigo y el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) han acordado colaborar para avanzar en el futuro Polo Tecnológico de Humanoides, proyecto en el que ya trabaja CTAG.

Tal como ha indicado Zona Franca en un comunicado, el Consorcio apoyará la creación de este ecosistema que supondrá un "gran salto tecnológico" en la robótica móvil con la incorporación de humanoides a las plantas industriales.

La iniciativa busca un "salto exponencial" en la robótica aplicada a la industria, a la defensa o a los servicios, a fin de dar respuesta a las necesidades de las empresas gallegas y españolas.

"Supondría liderar desde Galicia un Polo de Competencias Humanoides único en Europa, que estaría basado en investigación y desarrollo, industria, gobierno y ciudadanía y que contaría con un laboratorio de referencia para el desarrollo de soluciones y de un polo tractor para captar inversiones", han subrayado.

En una reunión mantenida este jueves entre el director del CTAG, Luis Moreno, y el delegado del Estado, David Regades, este último ha reivindicado que esta iniciativa supondrá una "disrupción" y una "oportunidad inmejorable" en la apuesta que tiene Zona Franca por la transformación digital y las nuevas tecnologías.

Por su parte, Moreno ha indicado que el proyecto nace para "situar a Vigo y a Galicia en la vanguardia europea de la robótica humanoide aplicada a la industria".

"Hablamos de una tecnología con un enorme potencial transformador, capaz de mejorar la competitividad de nuestras empresas, generar empleo cualificado y atraer inversión", ha añadido.