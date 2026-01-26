El 112 Galicia atendió unas 70 incidencias en las últimas horas, la mayoría por caídas de árboles

Archivo - Dos personas se refugian de la lluvia con paraguas en la comarca de Salnés, a 27 de enero de 2025. - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 112 Galicia atendió en las últimas horas unas 70 incidencias relacionadas con la borrasca Joseph, la mayoría por caídas de árboles y ramas, aunque no se han registrado daños personales.

Según ha trasladado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello, desde la pasada medianoche y hasta el mediodía de este lunes, se atendieron unas 70 incidencias: casi una treintena por caídas de árboles y ramas, 9 por objetos desplazados por el viento y cuatro por bolsas de agua en carreteras.

Por provincias, la que concentró mayor número de problemas fue A Coruña, con 33 incidencias, seguida de Pontevedra con 21 intervenciones, Lugo con 8 y la provincia de Ourense con 7 incidencias.

Rueda ha recordado que se mantiene la alerta roja en el interior de la provincia de Pontevedra (donde 16 municipios han recibido un mensaje de ES-Alert por lluvias y se han suspendido las clases y el transporte escolar).

De este modo, se mantienen las medidas de precaución y el llamamiento a la población para que evite desplazamientos innecesarios y se aleje de los cauces de los ríos.

Según ha apuntado Rueda, se prevé el mayor nivel de acumulación por lluvias hacia las 21.00 horas y, aunque el número de incidencias no se ha disparado por el momento, ha explicado que los servicios de Emergencias se mantienen "alerta" para intervenir.

En el municipio de Cuntis (Pontevedra), uno de los que está en alerta roja, se ha producido el desbordamiento del Regueiro de Calvos, de manera que algunos vecinos han tenido que retirar los enseres de las plantas bajas para evitar daños.

El interior de la provincia de Pontevedra se encuentra en alerta roja por lluvias intensas, una alerta que extenderá hasta primeras horas de este martes. Asimismo, hay aviso naranja, también por lluvias y viento, en el noroeste y sur de la provincia de Ourense, así como en el oeste y noroeste de A Coruña, y en el oeste de Pontevedra, desde las 18.00 horas.

Igualmente, hay aviso naranja por mar de viento y oleaje en aguas litorales de las provincias de A Coruña y Pontevedra. También está activado el aviso naranja por lluvia y viento en la costa de A Coruña y Pontevedra a partir de las 18.00 horas.

ACUMULACIÓN DE LLUVIAS

Según los datos hechos públicos por Meteogalicia, hasta las 14.00 horas de este lunes, en varios puntos de A Coruña y Pontevedra se han registrados lluvias acumuladas en torno a los 80 litros por metro cuadrado, e incluso más de 90 litros en puntos como la estación de medición de O Fieitoso, en Rianxo, con 90,2 litros por metro cuadrado acumulados.

En Forcarei, en el interior de la provincia de Pontevedra, se han acumulado 78 litros por metro cuadrado, y Mondariz, la estación medidora ha registrado algo más de 73 litros por metro cuadrado. Algo menos se han acumulado en Fornelos de Montes, también en el interior de Pontevedra, con valores un poco por encima de los 70 litros, la misma cantidad recogida en la estación de Muralla-Lousame (A Coruña).

Con respecto a los vientos, la racha más intensa se registraba a primera hora de la mañana, en Punta Candieira, en Cedeira (A Coruña), de 123.8 kilómetros por hora, y ha habido rachas de viento superiores a los 110 kilómetros por hora en Oia (Pontevedra) y Vimianzo (A Coruña).