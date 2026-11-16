El 112 Galicia gestiona más de 230 incidencias vinculadas a la meteorología adversa este lunes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 112 Galicia ha trasladado que gestionó un total de 232 incidencias relacionadas con los fenómenos meteorológicos adversos entre la medianoche y las 18.00 horas de este lunes, 16 de noviembre.

Tal y como ha indicado, en este mismo intervalo horario, la sala de operaciones atendió un total de 1.402 llamadas por diversas emergencias en toda la comunidad, aunque, ha puntualizado, ninguna de consideración.

Según ha precisado el 112, la mayor parte de los avisos estuvieron motivados por las rachas de viento y las precipitaciones, con especial impacto en la red viaria.

De forma detallada, 67 de las actuaciones se debieron a la caída de árboles y ramas en las carreteras; seguidas por 28 intervenciones de prevención de riesgos; 19 incidencias por la presencia de restos u objetos en la calzada; 18 por cables caídos y 10 por desprendimientos de tierra y piedras.

En cuanto a la distribución geográfica, la provincia de A Coruña acumuló el mayor volumen de actividad, con 104 incidencias, seguida de Pontevedra (62), Lugo (46) y Ourense (18). En el ámbito municipal, Vigo (12) y Santiago de Compostela (11) encabezaron el registro de intervenciones, seguidos de Ribadeo (ocho), Cambre (seis), Ferrol (seis), Viveiro (seis) y Carral (cinco).

En este contexto, la Xunta mantiene activo el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia. Por el momento, ninguna estación hidrológica supera los umbrales de seguimiento, así que el operativo se centra en la observación continua de los cursos fluviales.

Por este motivo, el 112 Galicia ha recordado la importancia de extremar la precaución al volante, moderando la velocidad; evitar acercarse a las orillas de los ríos, diques o paseos marítimos; y retirar de balcones y ventanas los objetos que puedan caer a la vía pública.