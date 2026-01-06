El 112 Galicia registra este martes más de 20 incidencias relacionadas con el hielo o la nieve

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Integrado de Respuesta a Emergencias ha registrado este martes 26 incidencias relacionadas con la nieve o con el hielo, aunque sin heridos. En concreto, la mayoría de los casos han estado relacionados con la presencia de hielo en carreteras secundarias.

Entre los hechos más destacables, según el 112 Galicia, se encuentran dos accidentes registrados en los municipios de Muras y Chandrexa de Queixa, ambos sin daños personales.

En Muras (Lugo), el conductor de un turismo contactó con el 112 Galicia sobre las 09.15 horas para informar de que su vehículo había derrapado debido a la presencia de hielo en el kilómetro 22 de la LU-540.

De este modo, se alertó a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de mantenimiento de carreteras. Un incidente similar ocurrió en Chandrexa de Queixa (Ourense), en este caso causado por la nieve.

Un turismo quedó varado en la carretera OU-0703, cerca de Casteligo. La Guardia Civil de Tráfico, los voluntarios de Protección Civil de Chandrexa de Queixa y los servicios de mantenimiento de carreteras participaron en el operativo.