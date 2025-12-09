El 112 Galicia registra más de 150 incidencias por el temporal, la mayoría en la provincia de A Coruña

Incidencias por el mal tiempo en Corcubión, a 9 de diciembre de 2025. - CONCELLO DE CORCUBIÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El CIAE 112 Galicia ha registrado en las últimas horas 150 incidencias relacionadas con la meteorología adversa, en su mayorúa relacionadas con caídas de árboles y ramas en las carreteras, y también la mayoría en la provincia de A Coruña.

Según ha informado el 112, el mayor número de incidencias, 91, fueron caídas de árboles y ramas en vías de circulación, y llevaron a cabo 24 acciones de prevención de riesgos. También se reportaro caídas de cables, postes y carteles (24) en vías públicas.

Del total de incidencias, 85 tuvieron lugar en la provincia d eA Coruña, seguida de la provincia de Lugo con 44 incidencias y Pontevedra, con 36 incidencias. Con respecto a los municipios, los más afectados han sido Vigo, con 19 incidencias; Burela (9), Ribeira (8), A Coruña (6), y Mondoñedo (6).

INCIDENCIAS

Algunos de los problemas más reseñables han sido un accidente sufrido por un coche contra un árbol en Abegondo, poco antes de las 21.00 horas de este lunes, sin heridos. Sí resultó herida una persona en Culleredo, al caer un árbol encima de su coche, en un siniestro con cuatro coches implicados.

Por otra parte, en Viveiro, se registró la caída de parte de la fachada de una residencia de mayores en la tarde del lunes, debido al viento, aunque no se produjeron daños personales.

En la madrugada de este martes, se registraron daños en dos coches, por caídas de un contenedor y una señal, en las calles José Echegaray y Forcarei, en A Coruña.

Sobre las 6.00 horas, tenía lugar un accidente de tráfico en la AP-9, en Santiago, ya que un turismo sufrió 'aquaplanning' y colisionó contra la mediana de la autopista, aunque no se registraron personas heridas.

Asimismo, sobre las 7.30 horas, un particular informó al 112 de que había resultado herido al caerle encima un trozo de fachada de un edificio en la calle Campo da Estrada, en A Coruña, y fue precisa la intervención de Urxencias Sanitarias.

ALERTAS METEOROLÓGICAS

El frente que afecta a Galicia ha dejado rachas de viento de más de 150 kilómetros por hora en zonas como Vimianzo y Viveiro, y se mantiene activo el aviso naranja en zonas costeras de las provincias de A Coruña y Pontevedra, con mar de viento y viento, además de aviso amarillo por viento y lluvias en gran parte de la Comunidad.

Además, sigue activo el plan Inungal, con varias estaciones en observación: Cambeda en Vimianzo, Xallas en Santa Comba, Sar en Bertamiráns y Ames, Miñor en Gondomar, Balsa en Cabana de Bergantiños, Lérez en Pontevedra, Cabeiro en Redondela y Tamuxe en O Rosal.

Tanto Santiago como A Coruña y Vigo han informado del cierre de parques e instalaciones municipales al aire libre. En la ciudad herculina se cierran también el mercadillo de Navidad de María Pita y el mercadillo de Os Mallos, y en la ciudad olívica la noria de Navidad no se pondrá en marcha si a las 17.00 horas persisten las condiciones adversas.