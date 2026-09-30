El 112 gestionó más de 400 incidencias y 2.100 llamadas relacionadas con el temporal en Galicia, casi 200 en A Coruña

Imagen de un árbol caído en Sanxenxo. - AYUNTAMIENTO DE SANXENXO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias gestionó 406 incidencias y 2.122 llamadas relacionadas con el temporal vivido en la Comunidad entre las 11.00 horas de este pasado martes y las 06.00 horas de la madrugada del miércoles.

La provincia de A Coruña fue la más afectada, con 192 incidencias, seguida de Pontevedra (142), de Lugo (52) y de Ourense (19). Entre los ayuntamientos con mayor número de actuaciones se encuentran los de Vigo (24) y A Coruña (16), mientras que A Estrada y Pontevedra registraron 11 cada uno y Bergondo, 9.

Boiro, Ferrol y Lalín sumaron 8 incidencias por municipio y Abegondo, Foz y Redondela, 6, entre muchos otros.

La mayor parte de las intervenciones estuvieron relacionadas con dificultades en la circulación por árboles y ramas caídas, con 188 casos. También hubo actuaciones para prevenir riesgos (59) o avisos por carteles o señales caídas (34).

También hubo hasta 30 alertas por restos de accidentes u objetos en carreteras y unos 22 avisos por cables de luz o teléfono caídos.

Durante el martes se mantuvo activa la alerta naranja costera que, inicialmente, se limitaba al litoral oeste de A Coruña, pero que se extendió al suroeste provincial y a toda la costa pontevedresa. Además, hubo alerta naranja por lluvias en el oeste y suroeste de A Coruña y alerta amarilla en distintas zonas de la Comunidad también por precipitaciones.

Este miércoles, todas las alertas por meteorología adversa están desactivadas.