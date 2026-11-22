Archivo - Dos personas se refugian de la lluvia con paraguas en la comarca de Salnés, a 27 de enero de 2025, en Salnés, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 112 Galicia ha registrado 179 incidencias por el temporal del sábado, durante el que una buena parte del territorio estuvo bajo alerta amarilla por lluvias y fenómenos costeros. La mayoría de los avisos están relacionados con la circulación y el estado de las carreteras, principalmente por la caída de árboles o ramas y por la presencia de tierra o piedras en el asfalto.

Todas estas incidencias fueron registradas entre la medianoche del sábado y las 19.00 horas. En este mismo periodo, la central de emergencias atendió un total de 1.516 llamadas, según recoge un parte informativo.

Entre los avisos, destacan los 39 por caída de árboles o ramas en las vías y los 21 por presencia de tierra o piedras en la calzada. También se contabilizaron nueve avisos por bolsas de agua en la vía, cuatro por inundaciones en carreteras, otros cuatro por inundaciones en calles, dos por inundaciones en garajes y uno por inundación en vivienda.

A Coruña encabezó el balance provincial con 55 incidencias, seguida de Pontevedra (con 51), Lugo (con 38) y Ourense (con 33). En el ámbito municipal, Santiago fue la localidad más afectada con 12 incidencias, por delante de Lugo y Pontevedra (con seis cada una) y de Fene y Mos (cinco cada una). Con tres incidencias figuraron ayuntamientos como Cangas, A Caniza ou Coirós.

Además de los avisos meteorológicos, que este domingo mantienen a la costa en nivel amarillo, continúa activado el plan autonómico ante el riesgo de inundaciones (Plan Inungal) en fase de preemergencia, centrado en el seguimiento y control continuo de la evolución meteorológica y hidrológica.