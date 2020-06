12J.- La izquierda ratifica su disposición a unirse en un gobierno progresista y Feijóo insiste: él o "multipartito"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de las distintas fuerzas de izquierda que han participado en el debate organizado por la CRTVG han evidenciado su disposición a unirse en un gobierno progresista si los gallegos les dan su aval en las urnas el próximo 12 de julio; mientras que el presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en una de sus máximas de campaña: será él o un "multipartito".

"Yo propongo un Gobierno unido. Todos quieren ser presidentes y resulta que Galicia necesita un Gobierno unido, un presidente no secuestrado. Lo que quiere Galicia es experiencia, no experimentos. Lo que necesitamos es unirnos para que no se fracture la sociedad y ese es mi objetivo y lo volveré a intentar: si me dan la fuerza suficiente para gobernar, gobernaré para todos", ha sentenciado Feijóo.

El presidente gallego ha buscado distanciarse de Ciudadanos y de Vox, que a su vez ha tratado de llevar a su terreno el debate insistiendo reiteradamente en que sus rivales debían condenar la "violencia" que --ha asegurado Ricardo Morado-- sufren los del partido de Santiago Abascal en sus mítines.

Tanto el candidato socialista, Gonzalo Caballero, como el representante de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, han insistido en que si hay movilización puede haber un Gobierno "progresista" tras el 12J. Caballero ha insistido en que el PSdeG debe liderar esa mayoría progresista, como también ha reivindicado Ana Pontón (BNG).

Por su parte, Pancho Casal (Marea Galeguista) ha dado por hecho que apoyará cualquier proyecto progresista, al tiempo que ha avanzado que a su formación no le interesa estar en ningún gobierno y que lo relevante es que en el Parlamento haya representantes de un partido "sin ataduras" desde Madrid.